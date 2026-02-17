Jakov Jozinović otkrio je li solo i kako se nosi s negativnim komentarima: ''Dat će Bog!''

Veliku regionalnu turneju "Ja za čuda letim" Jakov Jozinović započeo je rasprodanim koncertom na Gripama. Bilo je to na Valentinovo, koje će Split dugo pamtiti, a djelić atmosfere, koja će biti ovjekovječena i u dokumentarcu, donosi naš Gordan Vasilj. Mladi pjevač mu je, među ostalim, otkrio je li još uvijek solo i kako se nosi s komentarima da se kiti tuđim perjem.

U maniri svjetskih zvijezda Jakov Jozinović je na pozornicu kultnih Gripa stigao na doista impresivan način, specijalnim liftom i već prvom pjesmom ''Polje ruža'' zapalio splitsku publiku.

''Sad sam se sjetio pitanja, jesam li ja najmlađi koji je rasprodao Gripe? Da? Predobro, predivno.''

In Magazin: Jakov Jozinović - 5 Foto: In Magazin

Talentirani Vinkovčanin je dva i pol sata nizao hit za hitom, a splitski koncert koji je prštao emocijama, njemu je imao posebno značenje.

''Prvenstveno sam se bojao jer je početak turneje, odnosno početak velikih koncerata, velikih dvorana koje ja nikad nisam radio. Sve sam ih prodao, ali ih nikad nisam radio i onda realno nisam znao što me čeka, a jednako tako sam imao neki veliki strah zato što znam koliko splitska publika zna što je dobro i što valja i što ne valja i onda mi je bilo iznimno bitno da me prihvate.''

Pogledaji ovo Celebrity Preslatko! Chef Vukadin pokazao izdanja svojih nasljednika za maškare

Mladoj glazbenoj senzaciji se na pozornici pridružila i Laurakojapjeva, koja je Jakovu napisala trenutačno najveći domaći hit ''Ja volim'', koji u samo dva tjedna ima više od pet milijuna pregleda na YouTubeu.

''Ja volim takve reakcije publike na pjesmu. To do sad još nisam doživio, jedan neprirodan način gledanja razvijanja situacije. Evo, da mi samo netko pokaže sliku koliko milijun ljudi izgleda, ja mu ne bih vjerovao, tako da predivno. Publika je pokazala večeras da ju je stvarno zavoljela.''

In Magazin: Jakov Jozinović - 2 Foto: In Magazin

Najemotivniji trenutak večeri bio je kada su se popularnom 20-godišnjaku na pozornici pridružili umirovljenici sa splitske Matejuške i s njim zapjevali nekoliko Oliverovih hitova. A nezaboravno splitsko Valentinovo bit će ovjekovječeno i u pjevačevu dokumentarcu.

''Dokumentarac se snima, iznimno mi je to drago, mi smo ga snimali već zadnja tri mjeseca kad smo radili ove manje koncerte i onda smo sad krenuli s drugim dijelom dokumentarca gdje je zapravo ovo velika turneja. I jako mi je drago jer mislim da za pet ili deset godina kad budem sebi i djeci to puštao, može li biti ljepši i veći blagoslov?''

In Magazin: Jakov Jozinović - 3 Foto: In Magazin

Iako trenutačno slovi kao najpoželjniji mladi Hrvat, Jakov se od silnih koncertnih obveza, priznaje, još nije stigao zaljubiti.

''Bilo bi lijepo da sam recimo imao curu koja bi me došla pogledat u prvom redu, ali ne ove godine. Ali bit će, naravno, dat će Bog.''

Još prije samo godinu dana ovaj mladić je pakirao svijeće u jednoj zagrebačkoj radionici, radeći uz studij novinarstva, a danas puni najveće dvorane i arene diljem regije.

''To je samo znak da se trud i rad stvarno isplate i da je svaki tren rada vrijedan pa čak i taj kad sam radio svijeće i iznimno mi je drago jer je sve povezano, sad su svijeće dio mog mercha. Upravo te svijeće koje sam ja pakirao sam napravio svoje personalizirane i sad ih prodajem na turneji.''

Pogledaji ovo Celebrity Grupa Lelek oglasila se nakon trijumfa na Dori: ''Odgovornost je velika i obećavamo...''

A još se nije rodio tko bi svima ugodio pa Jakovu tako neki zamjeraju to što se njegov repertoar sastoji uglavnom od tuđih hitova i prozivaju ga za 'kićenje tuđim perjem'.

''Ova turneja je toliko velika i ozbiljna stvar da se ja s time ne stignem baviti. Ja pola tih videa nisam ni vidio. Ja sam se u ovu turneju toliko dao da za sebe nemam vremena nekad odvojiti, a ne za druge ljude koji se bave sa mnom.''

I dok se neki bave njim, Jakov se bavi sobom, i ako ovako nastavi, zaista mu je samo nebo granica.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kako imati tijelo poput najpoznatije plavuše na svijetu? Njezin trener otkrio je nekoliko trikova

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Pravu ljubav našao je tek u 60.: Kako je počela ljubavna priča koja traje već četvrt stoljeća?

Pogledaji ovo Celebrity Miro Bulj podijelio rijetku fotografiju supruge, za to je imao poseban razlog!