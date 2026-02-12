Balada naših glazbenika nastala nakon šokantnog napada: ''Zašto bi netko išao tući glazbenike?!''

Pjesma ''U snovima'' spojila je Joy i Leu Mijatović, i to nakon šokantnog napada na članove grupe na jednom božićnom domjenku. Kako s odmakom gledaju na to, ali i zašto prvi susret Lee i Alena nije bio baš simpatičan, doznajte u priči Dine Stošića za IN magazin.

Grupa Joy i Lea Mijatović spojili su glasove, ali i sjajnu energiju u novoj baladi ''U snovima''. Iako je riječ o emotivnoj pjesmi, iza kulisa je, čini se, bilo sve samo ne dramatično.

Snimanje će pamtiti i po specijalitetu s roštilja, a to im je pokazalo da, osim uz ljubav, dobra suradnja katkad ide i kroz želudac.

''Meni su asocijacija na ovu suradnju, na ovu pjesmu, na ovaj tekst, na ovu melodiju, slovenski ćevapi i prekrasno druženje nakon snimanja koje je bilo sve samo ne ukusno'', našalila se Lea Mijatović.

''Ćevapi koji su bili loši, by the way. Vrlo neukusni, ali zato smo mi bili puni ukusa'', dodao je Alen Bičević u svom stilu.

''Ali nije nas spriječilo da ih pojedemo'', nadovezala se Lea.

Iza ove nježne balade stoji i jedno teško i ružno iskustvo. 'U snovima' nastala je nakon šokantnog napada na grupu Joy na jednom božićnom domjenku, događaja koji ih je sve zatekao.

''Pa vidiš kako je balada nastala nakon napada, odmah znaš koliko je sati. Šef je sjeo i napisao prekrasnu baladu. Ovaj, nije promijenilo atmosferu, ne i dalje smo zafrkanti, i dalje sam najglasniji. Eto, nismo baš bili spremni na ovo. Ne na ovakav način, ali evo da kucnem, sve se dobro završilo'', rekao nam je Alen Bičević.

Napad im nije uništio duh pa Alen tvrdi da u nove pobjede idu snažniji, ali i s većom dozom humora te zabave.

''Pa prvo ti je šok, znaš, kad doživiš tako nešto jer ne očekuješ. Zašto bi netko išao tuć' glazbenike?! Pogotovo radi gluposti, ali dobro, mislim alkohol napravi svoje, zabava napravi svoje. Ozlijeđeni član je dobro, svira i dalje tako da ja vjerujem da prsti rade čuda. Očito je i dobio dobro u glavu kad je napisao ovako dobar tekst. Možda bi ga ja trebao, možda bi ga ti i ja trebali češće nalupati tako pa da imamo cijeli album, čovječe, cijeli album bi nam napisao vrhunski'', našalio se Alen.

Ćevapi su podbacili, ali ovaj duet bio je pun pogodak. Alen i Lea razmišljaju o novoj suradnji, a iako kemiju neće mijenjati, nadamo se da će iduće snimanje završiti boljim specijalitetom.

