Naš influencer obilježio rođendan pokojne majke: ''Bila je najljepša žena s najljepšim imenom''

Influencer je pripremio tortu i zapalio lampion u znak sjećanja na majku koja je preminula 2021. godine.

Naš influencer Marco Cuccurin obilježio je emotivan dan – rođendan svoje majke, koja je preminula u kolovozu 2021. godine.

Marco je na Instagramu podijelio dirljive prizore kojima je pokazao kako i dalje čuva uspomenu na nju. Na jednoj od fotografija vidi se torta na stolu, dok je na drugoj zapalio lampion, stvarajući intimnu i dostojanstvenu atmosferu.

''Moja majka bi imala 58 godina, a ja sam joj kao i svake godine na njezin rođendan zapalio svijeću njoj u spomen i onda još napravio njezinu omiljenu čokoladnu tortu'', rekao je u videu Cuccurin te dodao da je ljubav prema slatkom naslijedio od mame.

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura o nesigurnosti koju je pretvorila u snagu: ''Dođeš doma plačući mami...''

''Bit ću vam iskren, nedostaje mi jako. Prošlo je pet godina da slavim rođendan koji je nje, ali bez nje. Boli jednako, možda imaš samo onaj osjećaj da zaboravljaš. I baš zato ja nikada neću prestati snimati ove videe'', dodao je.

Marco Cuccurin Foto: Josip Moler / CROPIX

''Napisao sam i pjesmu njoj u čast i vjerojatno će izaći ove godine jer vrijeme je da se vratim glazbi. Bila je to najljepša žena s najljepšim imenom - Sanja, pa će se vjerojatno i pjesma zvati Sanja'', objasnio je.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Svojedobno je za naš portal Marco otvoreno progovorio o tužnom gubitku majke, a upravo ona mu je i glavna motivacija da da sve od sebe.

Pogledaji ovo Celebrity Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ

Galerija 27 27 27 27 27

"Taj gubitak mene je prvenstveno učinio još zrelijim. Lupio mi je jedan veliki životni šamar da se, kad se sve čini dobro i savršeno, nešto može dogoditi i da zaista trebamo svakoga dana pokazivati ljudima do kojih nam je stalo koliko ih volimo. Treba to reći i pokazivati kroz male i velike znakove pažnje, jer bilo je tu puno stvari koje bih još rekao, jer ona za mene nije bila samo mama, nego i najbolji prijatelj. No, opet, s druge strane, dobro što je proizašlo iz tako teškog gubitka jest to što sam stisnuo zube još jače i pokazao životu da ja to mogu, da ja to želim i nisam dao da mi moral padne, nego upravo suprotno, sve sada radim za nju. Cijelu svoju glazbenu karijeru želim posvetiti njoj i nadam se da ću u ovoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama' i jedan ples posvetiti svojoj majci jer znam da ona to gleda odozgo. Da je ovdje među nama prisutna još, ona bi sad došla svaki tjedan, svaku nedjelju u studio, podržavala me i bila bi najponosnija na svijetu, a ja znam da to već i sada jest", rekao nam je ranije Cuccurin.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša misica Laura o nesigurnosti koju je pretvorila u snagu: ''Dođeš doma plačući mami...''

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Ljubavna priča završila je prerano, iza legendarnog glumca ostala je supruga sa šestero maloljetne djece

Pogledaji ovo Celebrity Val podrške nakon smrti zvijezde ''Dawson's Creeka'', za njegovu obitelj prikupljeno više od milijun dolara