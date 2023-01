Naš uspješni influencer pravi je primjer mladima da se isplati biti svoj, a nakon svega što je prošao poručuje: "Ja sam samo jedan dečko koji ima 21 godinu i to koga volim ne čini me različitim"

Marco Cuccurin natjecat će se u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", što mu je oduvijek bila želja, a nama je ispričao i kako je tekao njegov trnovit put od neimaštine do zvijezde društvenih mreža.

Mladog influencera Marca Cuccurina gledat ćemo kao jednog od natjecatelja nove sezone popularnog showa "Ples sa zvijezdama".

Dok željno iščekuje uskočiti u plese cipele, za nama je otkrio ima li već plesnog iskustva i zašto je sudjelovanje u showu "Ples sa zvijezdama" nešto što je oduvijek priželjkivao.

"Nešto sam sitno plesao kao dijete. Oduvijek am bio dijete koje je voljelo ritam, glazbu, pjevanje, pa tako i ples. Završio sam sa 6-7 godina tečajeve osnove valcera, tanga i slično, no neko profesionalno iskustvo kao takvo nemam. Neko kratko vrijeme sam plesao i suvremeni ples, no ništa to nije bilo na nekih profi razini", priča Marco.

"Naravno da sam to priželjkivao biti u showu 'Ples sa zvijezdama'. Ja sam dijete koje je odraslo uz svoju nonu i uvijek je gledala 'Ples sa zvijezdama', tako da mi se ostvaruje želja. Ja sam bio onaj dečko koji bi uzeo nonu i prijateljicu i glumio da je u 'Plesu sa zvijezdama', pa mogu sa sigurnošću reći da je ovo ostvarenje mojih snova" dodaje.

Zanimalo nas je i smatra li da zbog svojeg iskustva ima prednost u odnosu na druge kandidate i što bi ga možda moglo sputavati.

"Ono što je možda moja prednost naspram drugih kandidata jest to što sam hrabar i svoj, i volim to pokazati i ne bojim se toga, a vjerujem da ću upravo to pokazati na ovoj sceni. Dakle, ne bojim se imati maskaru na licu ili plesati sa dečkom. Kod mene ne postoji ništa tabu i vjerujem da ću upravo zbog toga moći dati sebe i svoju dušu. Ja sam netko tko voli biti 100 posto iskren i 100 posto ja i znam da će mi 'Ples sa zvijezdama' omogućiti da to pokažem i na sceni", kaže Marco, a ima i poruku za svoju konkurenciju u showu:

"Mojoj konkurenciji mogu samo reći da ih ne gledam kao konkurenciju jer ne volim gledat ljude na takav način i generalno nisam konfliktna osoba. Mogu i samo reći da se nadam da će u meni naći prijatelja, jer ja uvijek prije svega želim ostvarit prijateljstvo, a želim im poručiti i da kroz ovaj projekt slijede i slučaju svoje srce jer je to jedini put s kojim se može daleko dogurati."

Marco je jedan jako svestrani mladić - osim što je uspješan influencer, pokazao je i da je sposoban izgraditi kuću, radi i na glazbenoj karijeri, po struci je kuhar i vizažist, a sada se našao u plesu. Što još možemo očekivati od njega i ima li mu kraja?

"To je baš lijepo za čuti i prije svega bih se volio zahvaliti na tako lijepim komplimentima. Što se tiče očekivanja, ne volim ih da se ne razočaram, no svakako se nadam da ćete me gledati u glazbenoj karijeri. Kroz 2023. u planu mi je izbaciti singl u kojem će mi pomoći Mia Negovetić. Zatim mi je u planu, ako karijera bude išla dobrim tijekom, prijaviti se na iduću Doru. Nadam se i da ću u budućnosti otvoriti svoj salon za uljepšavanje, jer svi znaju da sam ja profesionalni vizažist, i nekako bi mi bio vrhunac da to iskoristim i da pružim ženama mjesto u koje će imat povjerenje i odakle će moći izaći kao najljepša verzija sebe. U planu mi je u ovoj godini useliti se i u kuću koju gradimo, nadamo se na Uskrs, tako da se veliki planovi događaju i zapravo je jako teško usklađivati to privatno i poslovno, a sada je još tu došao i 'Ples sa zvijezdama'… No ja se nadam da će mi to otvoriti i neka nova vrata i da će zapravo biti gušt nakon što taj projekt završi ući u kuću, useliti se i uživati", priča.

Marco uživa veliku popularnost na društvenim mrežama, a evo koji su njegov savjeti za uspjeh.

"Ne postoji tajna ni formula za uspjeh na društvenim mrežama, niti ja za sebe volim reći da sam popularan jer mi nekako to zvuči previše uzvišeno. Mogu samo reći da je nešto što je meni donijelo nekakav uspjeh moja iskrenost, suosjećajnost, potreba za pomaganjem i to što ne gledam svoje ljude samo kao pratitelje ili fanove, nego ih stvarno gledam kao prijatelje, pokušavam odgovarat svima na poruke, davati savjete, pričam o tome kako idem redovno na razgovore kod psihologa, pričao sam im o gubitcima u mojoj obitelji, o tome kako sam bio u neimaštini... Nekako smatram da su me ta otvorenost i iskrenost dovele do toga da se povežem sa tim većim brojem ljudi pa ću reći da je možda i to ključ uspjeha", smatra Marco, koji je izrazito uspješan na TikToku gdje broji preko pola milijuna pratitelja.

"Moj cilj na društvenim mrežama nije samo skupiti sljedbenike i biti popularan. Mislim da svatko tko kreće raditi ovakav posao samo kako bi bio popularan neće dugo potrajati jer to nije prava vrijednost ovog posla. Ja jednostavno volim kameru i volim prenosit dobru i veću poruku široj masi. Nekako smatram da nema poantu raditi sve ovo ako zaista ne utječeš na ljude koji te gledaju na neki dobar način. Nisam mogao sanjati da će mi ići ovako dobro i mogu samo reći da sam bio autentičan, svoj, nisam se bojao nikada reći svoje mišljenje, a usto sam se i zasta trudio. Već tri godine svakoga dana objavljujem sadržaj na svojem TikTok profilu, nisam niti jedan dan preskočio, tako da mislim da se taj trud isplatio i da je upravo zato ta brojka ovdje", kaže.

A je li ikada požalo zbog dijeljenja svoje privatnosti?

"Ima momenata kad možda shvatim da sam trebao povući kočnicu jer ja zaista ne krijem od mojih divnih prijatelja koji me prate apsolutno ništa. Je li to možda moja greška - je, i znam da mnogi kolege influenceri ne bi to napravili, ali ja sam sebi obećao da, onog trenutka kada prestanem biti 100 posto ja i 100 posto iskren, trebam se povući s javne scene i ne više ovo radit. Za mene ne postoji sram niti po pitanju moje seksualnosti niti zbog moje prošlosti i teškog djetinjstva ili toga da sam bio siromašan... Sve je to nešto što me učinilo ovakvim čovjekom kakvim me danas možete gledati. Tako da ne žalim, možda ponekad mi je samo žao da nemam neku privatnost kada odem negdje nešto pojest ili prošetat. Jednostavno želim imat jedan tipični život u kojem možeš hodat negdje bez puno pogleda, propitkivanja i slično, no s druge strane sam sretan kad mi ljudi prilaze pa je to uvijek jedan dvosjekli mač. No od 365 dana u godini možda mogu reći da ih ima 20 kada mi zaista treba mir i kad bih se volio prošetati a da nema nikoga oko mene", priznaje.

Marco je sjajan primjer mladima da se upornost i trud isplate jer je odrastao u neimaštini, a sada živi svoje snove. Otkrio nam je što ga je motiviralo na putu do uspjeha, a dao je i vrijedne savjete drugima.

"Hvala prije svega što me nazivate primjerom. Motiviralo me najviše u uspjehu upravo to što mi ga nitko nikada nije dao na dlanu, nikad me ništa u životu nije čekalo na gotovo i zaista sam sve uvijek imao svojim rukama. Savjet za druge mi je definitivno da slušaju sebe i svoje srce, koliko god to možda otrcano zvučalo, zasta je to ključ. I koliko god neka se činilo nemogućim i kad pomisliš 'joj, ovo nije za mene, moram nešto promijeniti' baš tog trenutka trebaš još jače uprit jer jedino tako dolazimo do uspjeha. Kažu da uspijevaju upornost i rad, a ne samo talent. Naravno da je potreban i talent, ali vjerujte mi, kroz godine ono što može nadmašiti talent je rad i trud, tako da bez toga nema ni uspjeha. Ja sam zaista odrastao na doslovce socijalnoj pomoći i moji roditelj su se borili s time da mi priušte što više mogu, a često nisu mogli puno, a ja sam svejedno bio sretno dijete. Možda baš zato sad cijenim ovaj uspjeh i sve što imam jer, tko zna, možda da sam u startu sve imao, sada bih možda bio uobražena osoba koja ne cijeni ništa što je postigla i što ima. Tako da, uz sve ovo, da biste bili uspješni, morate iznimno biti i zahvalni. Kada legnem, ja svaki dan kažem hvala svemiru, hvala Bogu ili kome god želite na tome što imate. Jer zahvalnost je najljepša stvar koju možete imati uz, naravno, tu neku poniznost i to da uvijek imate noge na zemlji. Ja smatram da ću ih uvijek imati na zemlji zato što znam da te nekoliko krivih koraka može opet vratiti n početak i na to da nemaš, a zašto ne imati kad možeš", poručuje.

Javno je progovorio i o svojoj seksualnosti, zbog čega su ga maltretirali u školi, pa za njega to nije bio nimalo lagan potez, no sada mu je jako drago da ga je napravio.

"Uvijek je to težak potez. Prije svega priznati sebi, zatim obitelji, prijateljima, a pogotovo u javnosti kada znate da živite u maloj zemlji gdje se tabu teme uvijek osuđuju i gdje je jako teško pričati o nečemu o čemu se ne priča svaki dan. Primjerice, politika je nešto o čemu vodimo rasprave svakoga dana i ljudi su jednostavno već oglušili na te neke stvari. No o seksualnosti se kao takvoj različitoj ne priča, uvijek se kroz cijeli život normaliziralo samo muško-ženske odnose. Bilo je teško, kroz školovanje sam prolazio teške periode, no onoga trenutka kad sam pronašao sebe i bio 100 posto siguran tko sam, više se to nije toliko događalo, tako da ima nešto i u tome da budeš zaista siguran u sebe, jer kad si siguran u sebe onda ti nitko ništa ne može. Ja sam stvarno zahvalan na tome što su me ljudi podržali i ono što često čujem je da su ljudi zapravo promijenili mišljenje o LGBTQ zajednici upravo zbog mene. Ja samo želim da se to normalizira i da ljudi to mogu poštivati i da kad to vide na ulici da se ne osuđuje. Opet, na kraju dana svatko neka živi svoj život, ja ću svoj živjet u četiri zida, a svatko neka bira onda svoj neki put koji želi. Doduše, seksualnost se ne bira i to je ono što me često nervira jer ljudi ne razumiju da se s time rađaš i da je to jednostavno nešto što u pubertetu shvatiš i ne možeš više protiv sebe. Doduše, puno ljudi to radi, ja znam jako puno ljudi na našoj estradi koji doslovce lažiraju cijeli svoj život i općenito ljude koji su spremni otići toliko daleko da imaju i ženu i djecu, a da u suštini nisu sretni i kasnije tu ženu prevare s muškarcem. Zamislite si tu situaciju. Ja sebe nikad ne bih doveo na taj put i nikad ne bih htio neku ženu toliko povrijedit da joj lažem o cijelom svom životu. Odabrao sam taj iskreni put, ponavljam puno je teži ,ali na kraju dana sam sretniji i barem znam tko sam i mogu ponosno hodati uzdignute glave", kaže Marco.

"Teško je bit u Hrvatskoj različit jer smo jako mala zemlja i onda se različito uvijek i osuđuje. No ja ću reći da ja nisam različit. Ja sam samo čovjek, jedan dečko, koji ima 21 godinu, koji voli kuhat, pjeva, obožava glazbu, vizažist sam, a to koga volim mene ne čini različitim, Jer kao što netko voli svoga oca i prijatelja, ja volim svoga partnera i jednostavno smatram da ljubav kao takva je prekrasna, pa ako je moj oblik možda malo različitiji od onog na što su Hrvati navikli, ne znači da je to pogrešno ili krivo. Ja smatram dokle god ne ugrožavate drugim ljudima život, širite neku pozitivu i dobru energiju i dok ste dobar čovjek, da to onda nije važno, tako da je i to ono što bih volio poručit", ističe.

Marco je otvoreno progovorio i o jednom od najtežih trenutaka u životu, gubitku majke, a upravo ona mu je i glavna motivacija da da sve od sebe.

"Taj gubitak je mene prvenstveno učinio još zrelijim. Lupio mi je jedan veliki životni šamar da, kad se sve čini dobro i savršeno, da se nešto može dogoditi i da zaista trebamo svakoga dana pokazivati ljudima do kojih nam je stalo koliko ih volimo. Treba to reći i pokazivati kroz male i velike znakove pažnje, jer bilo je tu puno stvar koje bi još rekao, jer ona za mene nije bila samo mama nego i najbolji prijatelj. No, opet s druge strane, dobro što je proizašlo iz tako teškog gubitka je to što sam stisnuo zube još jače i pokazao životu da ja to mogu, da ja to želim i nisam dao da mi moral padne nego upravo suprotno, sve sada radim za nju. Cijelu svoju glazbenu karijeru želim posvetiti njoj i nadam se da ću u ovoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama' i jedan ples posvetiti mojoj majci jer znam da ona to gleda od gore. Da je ovdje među nama prisutna još, ona bi sad došla svaki tjedan, svaku nedjelju u studio, podržavala me i bila bi najponosnija na svijetu, a ja znam da to već je i sada", kaže.

Na kraju se obratio našim čitateljima koje je pozvao da ga podrže u njegovu sljedećem izazovu.

"Hvala vam što ste čitali o meni, puno mi to znači i nadam se de ćete me podržat u novoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama+. Ja ću dati sve od sebe da ovo malo ritma što imam iskoristim u svoju korist i da budem što bolji. Nadam se da ću vas na malim ekranima prije svega zabaviti, da ćete glasati za mene i partnericu s kojom ću plesati. Jako se veselim ovom projektu i nadam se da ću uživati i ja i oni koji će to gledati. I ne zaboravite biti svoji", poručuje Marco.

