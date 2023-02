Domaća voditeljica konačno može otkriti dobro čuvanu tajnu: "Netko nov i svjež je ušetao u moj život pa sam u sedmom nebu"

Tamara Loos vodit će novu sezonu showa "Ples sa zvijezdama" s Igorom Mešinom, a s nama je podijelila svoje uzbuđenje zbog ovog angažmana o kojem je neko vrijeme morala šutjeti.

Nova sezona showa "Ples sa zvijezdama" donosi i jedno novo voditeljsko lice.

Već uhodanom voditelju showa Igoru Mešinu ove će se sezone pridružiti Tamara Loos.

"Baš se jako veselim. Ne znam što sam više; veselija ili uzbuđenija. Malo me zabrinulo neki dan kad sam srela Petru Kurtelu nakon njenog plesnog treninga pa mi je objašnjavala kako iz literature zna i proučavala je fenomen da naš mozak ne prepoznaje strah od uzbuđenja pa pobrka uzbuđenje sa strahom i tako nastane trema. Od tog dana se trudim biti samo vesela", otkrila nam je Tamara, a priznala nam je i tko je jedini znao za njezi novi angažman, prije službene objave.

"Moram se pohvaliti da sam prilično pouzdana kad je čuvanje tajni u pitanju. Čak i kad bi mi pukla neka prijateljstva, nikad nisam nikom otkrivala tajne bivših prijatelja. Tako da mi nije bilo teško. Suprugu sam morala reći, čisto da ne bi izvukao pogrešne zaključke iz mog naglog čestog odsustva iz kuće", objasnila je.

Pripreme za show već su u tijeku, pa je Tamara imala priliku upoznati i neke od kandidata.

"Neke sam srela. Emiliju, Petru, Ridjana... neke znam otprije i svi su toliko predani plesu i radišni da mi moje pripreme u odnosu na njihove ne izgledaju tako strašno. Ipak, prilično su intenzivne. Ali s obzirom na velika očekivanja koja ovaj projekt nosi sa sobom, ništa manje nisam ni očekivala. Niti mi išta teško pada, dapače, uživam u njima", ističe.

A s obzirom i na to da se radi o najglamuroznijem showu na Novoj TV, upitali smo je veseli li i je glamur koji je očekuje.

"Prvenstveno nisam navikla na njega. Nikad se ni u jednoj poslovnoj prilici nisam našla u situaciji da sam maksimalno sređena od glave do pete. I povrh svega da to nije moja briga, nego iza tog glamura stoji toliko sposobnih profesionalaca da im ja samo mogu skinuti kapu i reći: svaka čast", priznaje Tamara.

Ovo joj nije prvi put da će raditi s Igorom Mešinom, no na to joj je trebao podsjetnik..

"Sad kad smo se vidjeli na prvoj probi iznenadio me kad se sjetio da smo zajedno vodili jedan event prije više od 10 godina. Ma o Igoru sve najbolje. Meni je on jako simpa i duhovit, volim kako radi. I hvala mu na iskazanoj dobrodošlici", pohvalila je kolegu.

Tamara već godinama radi i kao radijska voditeljica, a kaže da je veseli povratak na male ekrane.

"A to vam je kao sa svim dragim stvarima u životu. Što ih rjeđe imate, to ih se više poželite. Na radiju sam konstantno zadnjih 15 godina. S televizijom sam do ovog trenutka bila na pauzi skoro 2 godine. I zaželjela sam je se. Izazov mi je. Osjećam se kao zaljubljena tinejdžerka. Netko nov i svjež je ušetao u moj život pa sam u sedmom nebu", uzbuđeno govori.

U raznim glazbenim emisijama koje je dosad vodila, Tamara se na tom polju već dokazala, pa nas je zanimalo koliko je upoznata s plesom.

"Ples mi zaista nije jača strana. Zapravo nije fer to reći jer mu se nikad nisam ni posvetila pa da mogu donijet takav zaključak. Ali, da.. nisam neka čagerica i zato se posebno veselim gledanju napretka kandidata. Taj trenutak kad shvate da su sve bolji i bolji u ovom, kad su svakim izlaskom na podij sve samouvjereniji. Takvo otvaranje je inspirativno", smatra Tamara, a evo kako je komentirala mogućnost da je u budućnosti vidimo i kao natjecateljicu showa:

"Polako, korak po korak. Ajmo za početak vidjeti kako će mi ići ovaj voditeljski dio", poručila je kroz smijeh.

Tamara se već okušala i kao glumica, a ovom se prilikom prisjetila i tog iskustva.

"Tad sam bila još dijete i sve sam htjela probat. Kad bolje razmislim, takva sam i danas. Naravno da me strah neuspjeha, ali onda pomislim: pa dobro, što je najgore što se može dogoditi? Mogu biti loša i više to neću radit. Ni prva ni zadnja kojoj nešto ne ide od ruke. Dobro, malo je teže što su neuspjesi u mom poslu javni, ali što je tu je, ima i gorih stvari u životu", smatra.

Za osobu iz medija, Tamara je poprilično samozatajna i nema nijednu društvenu mrežu, a otkrila nam je i zašto.

"Jednostavno za sebe nisam mogla naći dobar razlog zbog kojeg bih bila imala svoj profil, no nemam ništa protiv da sam i na tim platformama kad je posao u pitanju", smije se Tamara.

Malo se zna i o njezinu privatnom životu, osim da je u sretnom braku sa svojom ljubavi iz školskih dana, Matijom Perkovićem, za kojeg se 2021. udali u tajnosti, i da zajedno imaju dvije kćeri.

"Pa to što ste naveli uopće nije malo. Dovoljno je detaljno. Teško mi je vjerovat da bi nekog zanimalo tko kod nas doma pegla, kuha i usisava. Ali ajde, ako se nađe i netko takav.. volim usisavat, to me smiruje. Nikad ne bih kupila onaj usisavač koji sam ide po sobi i nitko mu ne treba. Ali bih kupila robotskog kuhara. To bih", iskrena je voditeljica.



Tamara je i jedna od onih žena koje svojim izgledom izazivaju nevjericu, jer se od prvog pojavljivanja na malim ekranima gotovo uopće nije promijenila. No ona se s tim ipak ne bi složila.

"Hahahah ja itekako vidim promjenu. I iznutra i izvana. Neću ići u detalje što se fizičkog izgleda tiče jer ako otkrijem svoje nesigurnosti, onda ću i vama skrenut pažnju na njih, a draže mi je da mislite da sam mladolik čarobnjak sa super trikovima", skromno kaže.

Na kraju je otkrila što gledatelji mogu očekivati u ovoj sezoni "Plesa sa zvijezdama".

"Sve što mogu reći je da iza ovog showa stoji golemi tim posvećenih profesionalaca i sigurna sam da će upravo taj trud i angažiranost plesnih parova rezultirat show-om čija se nijedna epizoda ne propušta. Bit će napetije od sapunice u kojoj sam glumila", poručuje Tamara.

