Marko Bošnjak na putu za Eurosong u Baselu: "Naravno da je pritisak..."

Hrvatska zna koga šalje u švicarski Basel na natjecanje za pjesmu Eurovizije ovog svibnja. To je Marko Bošnjak. Pred mladim pjevačem je izazov koji donosi priliku za nešto posebno - da se približi, a možda i nadmaši prošlogodišnji rezultat Baby Lasagne.

Hrvatska ima svog predstavnika na Eurosongu – i to je Marko Bošnjak! Nakon velikog izazova, na redu je još veći - EUROPA!

Bio sam svjestan momenta i očekivanja, ali istovremeno je jedna jako divna osoba Helena Janjušević rekla na jednom drugom projektu na kojem radimo, na TLZP-u, kao it's television honey, it's showbiz honey. Koliko god da je teško, ti jednostavno moraš, moraš sebe dizat konstantno, izjavio je Marko.

Marko Bošnjak - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

I dok neki još analiziraju pobjedu…

"Pa nije loše al ja sam više bila za one.... Magazin e da!", izjavila je gospođa Ljubica, dok je gospodin Ivan poručio: "Dobar mi je. Ja mislim da on ima nešto slično ko i ovaj.... Baby Lasagna? E Baby Lasagna!! On ima taj nekakav trend i pjesmica pjevna i ja mislim da... postoji mogućnost da uđe u finale!"

Oni koji znaju kako se pobjeđuje na Eurosongu uvjereni su da imamo ozbiljnog igrača - jer Krešimir Šustić bio je i dio tima Baby Lasagne!

"Ja svakako mislim da je to prednost i mislim da će nam bit puno lakše. Znam već strane novinare, znam princip neke po kojem radi i booking, tako da mislim da će bit puno lakše", izjavio je Krešimir Šustić, PR stručnjak.

Krešimir Šustić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Između proba za Eurosong, Marko se transformira i u šou "Tvoje lice zvuči poznato" – gdje su ga danas dočekale čestitke od ekipe TLZP-a i cijele Nove TV! Čestitka stiže i od prošlogodišnjeg hrvatskog eurovizijskog heroja…

"Naravno da se javio, da je čestitao. Nisam mu još stigao odgovorit. Sorry Marko, budem!", izjavio je Šustić o Babyju Lasagni.

Vlade Bošnjak - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Dok se u Zagrebu slavi, u njegovoj rodnoj Bosni i Hercegovini – ponosni roditelji jedva čekaju Euroviziju!

"To su Markove zasluge, to su Markove pobjede.. ja niti hoću niti želim bilo kakvo, bilo nešto pripisivat sebi - to je sve njegova zasluga. On se borio, borio i evo... to mu je bila želja i evo hvala Bogu! Na neki način, na putu je da mu se to ostvari!", izjavila je Markova majka Luce, dok je tata Vlade kazao: "Emocija, emocija velikih i kod mene i kod njega i kod cijele ekipe i cijele obitelji, normalno. Emocije su prevladale kod svih nas."

Marko je bio gost u Dnevniku Nove TV, otkrivši kako se još nisu slegle emocije.

"Emocije se još nisu slegle, još uvijek sam pod dojmom, ali vjerujem da će mi sutra sve sjesti na svoje, odmoriti, dobro naspavati, ali sam iznimno zahvalan i ponosan", izjavio je Marko, dodajući kako je pred njim i njegovim timom jedan kolektivni produkcijski sastanak da vide koliko mogu napraviti posla do Basela i velikog Eurosonga.

Marko Bošnjak Foto: Dnevnik Nove TV

Je li prošlogodišnji rezultat pritisak?

"Naravno da je pritisak. Mislim da su očekivanja od Europe i Hrvatske stvarno visoka ali upravo radi toga jer smo motivirani da stvarno vježbamo i radimo pa napravimo što bolji nastup", poručio je Marko, otkrivši kako su dobili puno konstruktivnih kritika koje su validne te će napraviti određene promjene. "Dat ćemo sve od sebe i vjerujem da nam Eurosong nudi puno šire mogućnosti. Nadam se da ćemo tamo zasjati."

Uskoro će krenuti nova sezona "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem je jedan od natjecatelja. Što tamo možemo očekivati?

"Pa također ima smiješnih i dobrih čudesnih transformacija i taj show je isto fenomenalno iskustvo, tako da mi je baš ova godina udarna. Nisam očekivao da će ići i jedno i drugo, tako da uživam", zaključio je Marko.

Marko je spreman, pjesma je spremna – a hoće li njegov Poison Cake biti sladak i za Europu? Saznat ćemo u svibnju!

