Karijera mu je dugo bila u sjeni slavnijeg brata, a sinoć je ostvario najveću potvrdu svog rada

Kieran Culkin na noćašnjoj dodjeli Oscara je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca.

Sinoć je održana 97. dodjela filmske nagrade Oscar na kojoj je najveći broj nagrada osvojio film "Anora" Seana Bakera (pet). Jedan od velikih pobjednika večeri bio je Kieran Culkin u kategoriji najboljeg sporednog glumca , potvrdivši status velikog favorita u ovogodišnjoj sezoni dodjele nagrada.

Nagrada za ulogu u filmu "Stvarna bol" potvrda je gotovo četiri desetljeća duge karijere Kierana Culkina, koji je odrastao u sjeni starijeg brata, nekadašnje dječje zvijezde Macaulayja. Kieran je također krenuo u svijet glume kao dijete, glumivši u franšizama "Sam u kući" i "Mladenkin otac".

Prvu glavnu ulogu ostvario je u filmu "The Mighty" (1998.), a značajnu prekretnicu u karijeri postigao je filmom "Igby Goes Down" (2002.), za koji je nominiran za Zlatni globus za najboljeg glumca. Nakon ovog projekta, Kieran je uzeo dugu stanku, tijekom koje bi se sporadično pojavljivao samo u onim projektima koje su njega zanimali.

Najveću slavu i povratak u centar zanimanja ostvario je sa serijom "Nasljeđe", gdje je četiri sezone tumačio ulogu Romana Royja, najmlađeg sina tajkuna Logana Royja. Već od prve sezone Kieran je dobio pohvale za ulogu Romana, za koju je višestruko nagrađen.

Svoju suprugu Jazz Charton je upoznao u baru, a nakon zajedničkog tromjesečnog putovanja, Kieran ju je zaprosio. U braku su od 2013. godine te zajedno imaju dvoje djece, rođenu 2019. i 2021. godine. U svojoj zahvali našalio se sa suprugom, podsjetivši ju na "obećanje" kako će u slučaju osvajanja Oscara ići na treće i četvrto dijete.

Unatoč odrastanju u obitelji s jakim vezama u industriji zabave, Kieran je razvio vlastiti jedinstveni stil glume, često portretirajući likove s mješavinom humora i dubine. Zbog popularnosti njegovih filmova iz devedesetih, njegov stariji brat Macaulay će mnogima biti najpoznatiji Culkin u filmskoj i televizijskoj industriji, no Kieran je pokazao kako i on zaslužuje mjesto među velikanima.

