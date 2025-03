Bivši pobjednik Dore zbog novog projekta strahuje od nošenja štikli: ''Ovo mi je prvi put u životu''

U show Tvoje lice zvuči poznato ove godine dolaze itekako talentirani kandidati. Jedan nas je 2009. predstavljao na Euroviziji, drugi se već okušao kao plesač u Supertalentu, a uz njih će stati i talentirane glazbenice i pjevačice. Jedna od njih dio je popularne grupe E.T. Drugi dio pregleda ovogodišnjih kandidata donosi Matea Slogar za In magazin.

''Ja sam Meri Andraković, osječka glumica i lutkarica i trenutačno zadnje dvije godine pjevačica grupe E.T.''.



Meri je sada i kandidatkinja u novoj sezoni showa Tvoje lice zvuči poznato, a uz svoje pjevačke i glumačke sposobnosti, sigurna je da će se izvrsno snaći.

Meri Andraković Foto: DNEVNIK.hr



''Svašta sam ja bila, ali konkretno na drugoj godini kad smo imali transformacije u glasu bila sam Alka Vuica, Gabi Novak svašta sam ja prošla ali nekako mi je Alka ostala najdraža'', govori Meri.



Pa je pred našim mikrofonom i zapjevala.



U show stiže i glazbenica Marcela Oroši.

In Magazin: Tvoje lice zvuči poznato - 4 Foto: DNEVNIK.hr



''Kao mala sam jednostavno voljela imiritati svoje idole, najdraže pjevačice tako da bi rekla da je ta neka imitacija došla prirodno nekako'', govori Marcela.



Priželjkuje si jednu transformaciju koja joj je od malih nogu tiha patnja.



''Neko koga sam skidala kao mala bila je Pink tako da Pink!'', otkrila je.

In Magazin: Tvoje lice zvuči poznato - 6 Foto: DNEVNIK.hr



Tko prati Euroviziju, sjeća se da nas je sada davne 2009. ondje predstavljao Igor Cukrov. Sada stiže na male ekrane u najzabavnijem showu u Hrvatskoj.



''2009. Eurosong bilo je jako veliko iskustvo za mene, na temelju tog iskustva ja i dan danas radim širom Europe tako da je to definitivno jedno iskustvo koje mi je promijenilo život i volio bi opet ići na Eurosong'', govori Igor.

In Magazin: Tvoje lice zvuči poznato - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Strahuje li od ženskih transformacija kad će u šminki biti po par sati?

''Apsolutno strahujem od ženskih transformacija to mi je nekako to mi je najgori dio showa jer to mi je totalno novo područje'', priznaje.

Je li probao hodati u štiklama? Nikad u životu, ovo mi je prvi put da su radili štikle po mom broju noge'', govori.



Dok Igor strahuje od ženskih transformacija, Marcela je na drugim mukama.



''Ne bi htjela dobit transformaciju koja zahtjeva puno plesačkih mogućnosti'', priznaje.



To neće biti problem kandidatu Devinu Jurju, koji dobro pliva u pjevačkih i plesačkim vodama. Kamere Nove TV nisu mu strane.



''Na Supertalentu sam bio i kad se toga prisjećam osjećam se kao da je bilo u drugom životu ali prošlo je 9 godina otkako sam na hrvatsku pozornicu stao kao plesač, a sada ću to učiniti kao pjevač'', priča.

In Magazin: Tvoje lice zvuči poznato - 1 Foto: DNEVNIK.hr



Devinu je majka Talijanka, otac Kanađanin pa se u stranim jezicima odlično snalazi.



''Mislim da je jedan izvođač kojeg bi definitivno htio imitirati Freddy Mercury, ne zbog imitacije nego jer sam toliki fan njegovog pjevanja i pjesmi od Queen i volio bi baš igrati na to da pjesmu otpjevam kao on'', kaže.



U nedjelju 9. ožujka prvi put stat će na pozornicu showa i pred žirijem pokazati što sve mogu i znaju.



Zato ne zaboravite u nedjelju u 20.15 biti uz Novu TV.

