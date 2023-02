Pogledajte kako izgleda samozatajna supruga Zdravka Čolića, snimljena je u javnosti nakon dugo vremena

Pojavila se rijetka fotografija samozatajne supruge Zdravka Čolića, Aleksandre, koja izbjegavala javna pojavljivanja.

Pjevač Zdravko Čolić od 2001. godine u sretnom je braku sa samozatajnom Aleksandrom, koja se ne voli eksponirati pa mnogi ni ne znaju kako izgleda.

Pogledaj i ovo zauvijek zavodnik Zdravko Čolić povodom Dana žena organizira veliki koncert u Zadru!

No sada je na društvenim mrežama osvanula njezina rijetka fotografija, a snimljena je na izlasku iz trgovine, u ležernom izdanju.

"Normalna prirodna žena", "Sviđa mi se njena opuštenost u svakodnevnom životu", "Ako je Čola izabrao, onda je to ona prava", "Prirodno lijepa", neki su od komentara ispod Aleksandrine fotke.

Aleksandra, koja je po struci profesorica geografije, posvetila se odgoju njihovih kćeri Une i Lare, a Čola je jednom prilikom objasnio zašto se rijetko pojavljuje u javnosti te se prisjetio i jednog incidenta koji je doživjela zbog njega.

"Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljica i posjekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posljedica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sjećam toga. Moja žena drugih većih neugodnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i ja smatram da žena i djeca trebaju biti daleko od očiju javnosti", ispričao je pjevač za Express.ba.

Za IN Magazin je priznao i što mu supruga jedino zamjera u odgoju njihovih kćeri.

"Mene žena uvijek kritizira da nisam dovoljno prisutan, što ja stvarno prihvaćam kao kritiku, ali opet, naravno, brinem, kao što svi očevi brinu, međutim svatko ima neki svoj posao, pa drugačije možeš ispratiti neke stvari kad djeca odrastaju, nekad se iznenadiš kako se to sve preko noći dešava, tako da je za sada to što je, ja prihvaćam svaku kritiku, ali brinem, to je najvažnije", rekao je Zdravko Čolić.

