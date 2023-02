Koliko su daleko spremne ići obožavateljice naših zvijezda? Upadaju preko balkona u hotelsku sobu, krše automobile, a zbog njih i policija intervenira!

Iako nam na prvu možda tako izgleda, život zvijezda nije tako bajan. Za mnoge poznate i odlazak do trgovine bez tjelohranitelja nemoguća je misija. Komu je obožavateljica preko balkona upala u hotelsku sobu, komu pak polomila limenog ljubimca, a zbog koga je u Beču morala intervenirati policija, saznajte u prilogu In magazina.

Vreće pisama, grudnjaci na pozornici, urlici i padanje u trans njegovih obožavateljica - godinama su bili dio svakodnevice Zdravka Čolića. Jedna Makedonka otišla je toliko daleko da je u vjenčanici i s kumom pod rukom pozvonila na vrata njegovih roditelja u Sarajevu.

"Pojavljuje se jednom krupna žena u vjenčanici koja kaže: gdje je, gdje je? Ja sam došla. A, nije on još za ženidbu, dušo moja. Kako nije, mi smo se dogovorili , evo i kume.", prisjetio se Zdravko Čolić.

Kako bi bi bile bliže svom idolu neke su čak i riskirale život.

''Ja se uvijek sjećam Makarske. Pojavljuje se žena na osmom katu, preskočila je ogradu i dolazi u moju sobu u Makarsku u hotelu. I ti si ono frapiran, od kuda ona,mogla je dolje pasti, poginuti'', priča Zdravko.

A ima i onih koje su pred svojim idolima doslovno padale u nesvijest.

"Jedanput sam se sa curom koja me strašno htjela upoznati u Opatiji upoznao i neka frendica ju je dovela, predstavila i ona ovako da ruku i pljus dolje. Ja ono frka, zovimo hitnu, ali brzo je došla sebi'', priča Sandi Cenov.

Neke su pak kontakt pokušale ostvariti prijetnjama.

"Imao sam jednu situaciju gdje je meni jedna žena naopisala jednu poruku da me moli da dođem u Maribor na Dravski most, mislim da je Dravski most u pitanju, u četvrtak u 8 sati, ako ja ne dođem da će se ona baciti s tog Dravskog mosta. Nakon dva tjedna smo imali koncert u Mariboru, ona je bila u prvom redu, znači nije se bacila.", prisjetio se Mario Roth.

Napasnim obožavateljicama na meti nisu samo njihovi idoli, već i njihove stvari.

"Jedna djevojka je baš nešto htjela, ja ne znam šta. Jednu noć vidim nešto se krši, nešto se lomi i pogledam lomi se i krši moj auto.", priča Zlatko Pejaković.

No možda najbizarniju situaciju nedavno je doživio Alen Vitasović kad mu je na nastupu doletjela riba u glavu.

''Prije je bilo više toga, a sad su neke druge generacije koje mi daju raznorazne ponude. Kakve? Ništa se tu konkretno ne kaže, ali se vidi u očima što se želi'', priča Alen.

Zbog napasnih obožavateljica Daniela Popovića, u Beču je morala čak morala intervenirati i policija.

''Ja kao zadnji seljo, imam one dvije vrećice, nosim i hodam po ulici, ja ne razmišljam o tome jesam popularan. A na jednom neka djevojka je vrisnula Daniel, prisutni na toj cesti su se okretali i spazili me, nastao je stampedo, sve do nekog shopa, tu sam uletio unutra, sćućurio se iza nekog štanda, kad su ovi uletili unutra totalni kaos se nastao. Došla je policija i rekla, vi ne smijete sami hodati, vi ste popularni, vi morate imati nekog kod sebe'', prisjetio se Daniel.

Zbog velikog pritiska obožavatelja, članovi Plavog okrestra uvijek su se kretali uz tjelohranitelje.

''Jedino čega se sjećam, poštara koji je donosio one vreće za krumpir pune pisama i koje sam ubacivao u mali tavan u neoboderu, i onda više nisam mogao zatvoriti vrata, zaključali smo vrata i ona su vječno ostala u tom neboderu.", pričaju iz Plavog orkestra.

I Dušku Lokinu poštar je u vrećama donosio pisma. No na njih je odgovarao uz pomoć supruge Anuške.

"Ona je pokušavala odgovoriti, ali vi to ne možete, onda smo digli ruke od svega toga'', prisjetio se Duško.

Iako ponekad znaju preći granicu, naše zvijezde ipak dobro znaju da nije obožavateljica ne bi bilo ni njih samih.

''Meni je sve imponiralo, svi oni ljudi koji kažu da kad ih netko prepozna i traži autogram da im to ide na živce - lažu.", zaključio je.

