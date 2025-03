Priča o megahitu koji je Belan želio baciti u smeće, a danas je u udžbenicima!

Od koncerta bez publike do prepune Arene - zanimljiva je biografija legendarnog Nene Belana. Usred jednog nastupa ispao mu je zub, a megahit koji se danas nalazi u udžbenicima za osnovnu školu želio je baciti u smeće. Poznati glazbenik uoči zagrebačke Arene s našom Anjom Benetom za In magazin podijelio je zanimljive crtice iz karijere duge četiri desetljeća.

Romantičnim notama i stihovima Neno Belan o ljubavi nam priča već puna četiri desetljeća. Legendarni glazbenik na Dan žena vjernu publiku časti spektaklom u zagrebačkoj Areni.

"Moram naglasiti da će koncert trajati, vjerovali ili ne 4 sata. To nam je ustvari prvi koncert takve veličine samostalni u karijeri, a s obzirom da slavimo 40 godina karijere, vjerojatno to i zaslužuje. Potrudit ćemo se da to bude na svjetskom nivou, bit će ogromna produkcija, bina na tri nivoa. Bit će puno glazbenika, u nekom trenutku će nas biti 30 na bini, puhači, gudači, klape na nekim pjesmama'', najavljuje Belan.

Belanu i njegovim Fiumensima na pozornici će se pridružiti i poznati gosti.

"Cubismo, onda imam kćer Nikolinu koja će isto zapjevati i Zorica Kondža kao glavni gost...", kaže.

Na popisu čak 40 hitova koje će izvesti pred vjernom publikom, naći će se i "Stojim na kantunu" - pjesma je koja je definitivno obilježila Belanovu karijeru. No da se njega pitalo, ona nikad ne bi bila objavljena.

"Ja ono šta je to, kakva je to pjesma od dva tona, kakav je ovo tekst, ovo ide van, ne ide na ploču, i svi skočili na mene ne jesi ti lud. A ja ni čuti, i tu nastala svađa, skoro smo se i razišli... Bit će ti interesantno čuti da je ta pjesma ušla u udžbenik za glazbeni odgoj za klince peti razred osonovne. Da sam ja pobijedio onda, ne bi bilo ništa od toga , ni hita ni udžbenika...'', prisjetio se.

O anegdotama s nastupa mogao bi napisati knjigu.

"Bio je koncert, još smo bili Đavoli, ja sam imao privremenu protezu, jedinica mi je bila otišla. Ide koncert, publika ludilo, ja ludilo i odjednom poletilo sve u publiku i sad sam ja odjednom bez zuba. Ja sam se sakrio iza mikrofona i do kraja koncerta pokušavao pjevati da se ne vidi rupa, ali kako je bila rupa, cijeli koncert dalje je bio šššš'',priča.

U bogatoj karijeri doživio je Neno i koncert pred praznom dvoranom.

"Imali smo dogovoren nastup, međutim navečer se nije nitko pojavio. Ni publika ni organizator. Nismo uopće više znali što ćemo raditi pa smo počeli svirati, odsvirali nekoliko pjesama sami za sebe i onda smo se pokupili, razmontirali stvari i otišli kući...Tako da u karijeri se mogu pohvaiti da sma imao nastup od 0, doslovno nula publike do pune arene!", priča.

U zagrebačkoj Areni sljedeće subote izlit će se "Oceani ljubavi". Prilika je to da "Rijekom snova" otplovite do prvih ljubavi ili da se uz "Sunny day" prisjetite dobrih starih tuluma! Neka vas opije "Vino noći" uz Nenine bezvremenske hitove koji su odavno postali soundtrack mnogih života!

