Saznajte sve o predstavi koja donosi gorko-slatke priče o psima i njihovu odnosu s ljudima

"Pas mater'' - naziv je predstave koja je sinoć premijerno izvedena u Zagrebu, a donosi gorko-slatke priče o psima i njihovu odnosu s ljudima. Je li pas čovjekov najbolji i najvjerniji prijatelj te uzvraćamo li im tu ljubav na pravi način, naša je Julija Bačić Barać za In magazin istražila među glumcima.

Vode slijepe, pronalaze izgubljene, pružaju utjehu, donose radost - sve to i mnogo više rade psi, a upravo njima posvećena je sinoć premijerno izvedena predstava "Pas mater".

Faris Pinjo i Domagoj Nižić glume, a Tarik Filipović režirao je predstavu koja donosi priče o psima i njihovu odnosu s ljudima.

''Ako nas ima 8 milijardi, pasa ima milijardu, a ne žive svi ni blizu kako bi trebali'', priča Tarik Filipović.

''Ova predstava je o psima, ali i na neki način o gazdama'', dodao je Domagoj Nižić.

''Ako je pas čovjeku najbolji prijatelj postavlja se pitanje koliko je čovjek prijatelj psu'', dodao je Tarik.

Domagoj i Faris na sceni glume različite pasmine, s sve kako bi dočarali dobre i, nažalost, loše strane njihova života.

A kako je bilo surađivati s Tarikom koji se prvi put našao u ulozi isključivo redatelja?

''Fina doza opuštenosti i fina doza profesionalizma i mislim da nam je dao razrješene ruke'', komentira Fris Pinjo.

''Ja volim lijepu kreativnu atmosferu i na ovoj predstavi je uspjelo da radimo dva mjeseca bez ijednog povišenog tona'', tvrdi Tarik.

Na premijeri predstave kolege su došli podržati i drugi glumci, sve ljubitelji pasa.

Svoju ljubav prema ovim četveronožnim bićima ne kriju Tarik i Domagoj.

''Nedavno sam udomio baš jednog, trenutno je na čuvanju kod moje mame, to je pas koji je bio 9 godina zlostavljan među 50 drugih pasa i sada je pas koji samo leži, spava, tu i tamo izađe van prošetati se'', govori Domagoj Nižić.

''Mi imamo psića i to je 8 godina takve ljubavi. Jednog psa smo izgubili rano i to je takav gubitka bio, taj em gubitak pogodio više nego, mislim glupo je reći i ne želim uspoređivati s ljudima, ali to je takva jedna povezanost, iskrena ljubav'', otkriva Tarik.

Ovo je predstava koja će vas nasmijati, ali i otvoriti neke ozbiljne teme.

''Ajmo napraviti nešto ozbiljno aktivistički, duhovito, a i da osvjestimo ljude koji nisu u ovoj kategoriji nas koji jako volimo pse i mislimo da se prema njima trebamo ponašati puno, puno bolje, globalno'', zaključio je Tarik.

''Meni je najteža scena zadnja u kojoj sam ja u ulozi vuka i gdje mi pas zapravo govori što im sve ljudi rade, kakve grozote'', priznao je Domagoj.

Pas je čovjekov najbolji prijatelj, a uzvraćamo li im tu ljubav na pravi način? Ova predstava mogla bi vam ponuditi odgovor.

