Emilija Kokić o počecima velike ljubavi sa suprugom Miljenkom Kokotom: ''Bili smo totalno antipatični jedno drugome''

Nakon 25 godina u metropoli, Emilija Kokić se prije dvije godine sa suprugom Miljenkom Kokotom preselila u rodni Zadar, gdje je nedavno pokrenula školu pjevanja. Na satu je bio i naš Gordan Vasilj. Pjevačica mu je, među ostalim, za In magazin otkrila javnosti nepoznate detalje o životu i ljubavi sa spikerom i voditeljem.

Jedan od najskladnijih bračnih parova na domaćoj javnoj sceni Emilija Kokić i Miljenko Kokot su zagrebačku gužvu i strku 2023. odlučili zamijeniti preseljenjem u mnogo manji i mirniji Zadar.

''Moram priznati da je zapravo odlučio i presudio moj suprug Miljenko. On je baš htio, tako da smo se odlučili, ja sam malo gunđala, bila sam malo čangrizava, nezadovoljna. Čovjek bi pomislio obrnuto, da sam ja navijala kao, ali ne, on je bio taj i sad mogu reći da sam zahvalna njemu što je bio toliko uporan.'', govori Emilija.

57-godišnja Zadranka i dvije godine stariji Zagrepčanin punim plućima uživaju u novom životu u njezinu rodnom gradu. Dok Miljenko hvata lignje, Emilija kuha dva puta na dan, a osvojili su i zlatnu medalju za maslinovo ulje.

''Živjeti u Zadru je stvarno blagoslov, nemam bolju riječ, stvarno. Život je tu puno humaniji, manje je stresa, manje je gužve, doduše ne mislim na ljeto, onda je cirkus. Ali ovaj ostatak godine je stvarno baš po mjeri čovjeka.''

Naša jedina eurovizijska pobjednica, koja je završila i šestogodišnju tjelesno-orijentiranu psihoterapiju, je prije nekoliko mjeseci razveselila sugrađane i u Zadru otvorila školu pjevanja, za koju zbog velikog interesa postoji i lista čekanja.

A između pjevačice i televizijskog spikera i voditelja, koji će u listopadu proslaviti 12-u godišnjicu braka, nije odmah zaiskrilo.

''Miljenko i ja smo bili totalno antipatični jedno drugome, bili smo dio zajedničkog društva i da stvarno budem iskrena, nije mi baš jasno kako se to sve skupa dogodilo. On je meni bio tamo neki novinar s televizije, ja sam njemu bila neka naprlitana pjevačica, tako da uopće nikakav interes za nikakvim dubljim razgovorima nismo imali.'', priča Emilia.

Ali, kako kaže, nekim čudom im se ipak dogodila ljubav.

''Ali zahvalna sam tom čudu da se dogodilo jer Miljenko je apsolutno najbolje stvorenje koje sam ja ikad upoznala u životu. Ima toliko vrlina, toliko je divan prijatelj najprije pa onda partner i suprug i baš sam sretna što je baš Miljenko dio mog puta.''

Emilija je ipak odlučila zadržati svoje prezime jer joj je Kokić Kokot bilo presmiješno.

''Ja sam Miljenku zaprijetila i rekla 'ako ti hoćeš da ja uzmem tvoje prezime, ja ću se zvati Emilija Kokić Kokot. Ako ti hoćeš da se ja tako zovem i prezivam, onda ćeš ti uzeti moje prezime i dodaj ti moje. Znači, tekst čitao Miljenko Kokot Kokić, hoćeš tako? Onda je rekao ne. Ja sam rekla ok, jesmo se dogovorili? Jesmo, i tako sam ja ostala Emilija Kokić, a on Miljenko Kokot.''

Spojili su ih glas i mnoštvo zajedničkih interesa, poput svih aktivnosti povezanih s prirodom. Kao i svaki par, i oni se katkad porječkaju, a za uspješan brak je, tvrde, najvažnije obostrano poštovanje.

''Kad Miljenko meni nešto govori što se meni možda i ne svidi, pokušavam razumjeti, ne glavom, nego emocionalno, zašto je on to rekao iz kojeg dijela njega on to govori. Jedino što mogu tvrditi 100% da nikad nije bilo ni milimetra nekakve loše namjere.''

Za kraj se osvrnula i na pobjednika ovogodišnje Dore Marka Bošnjaka, čija joj je pjesma ''Poison Cake'' skroz ok.

''Ono što mi nije naravno ok da se bave njegovom seksualnom orijentacijom. Ja sam toliko užasnuta, žao mi je da čovjeka razvlače po medijima na tu temu. Zašto je to problem? Čime i na koji način on ikoga ugrožava? Pa čovjek pjeva, radi svoj posao. Baš sam nesretna zbog toga, otkud ta hejterska energija u ljudima i baš bih ga podržala.''

A Emilija koja je nedavno javnost iznenadila novom, dosta svjetlijom bojom kose, se zaželjela snimanja novih pjesama i pozornice pa će se, na radost svojih obožavatelja, obećava, uskoro pokrenuti i po tom pitanju.

