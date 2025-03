Ništa od drugog Thompsonovog koncerta na Hipodromu, ali u prodaju ide još ulaznica za prvi!

Tek što se slegnula informacija da je Thompsonov koncert najprodavaniji koncert na svijetu - novi detalji za sve koji nisu uspjeli kupiti ulaznice. Tim Marka Perkovića Thompsona zatražio je dozvolu i za drugi koncert, ali - dozvolu nisu dobili! Umjesto drugog koncerta, neposredno pred Dnevnik stiže vijest - proširit će se broj ljudi za prvi. Evo detalja i kad opet kreće prodaja ulaznica!

S više od 280 tisuća prodanih ulaznica Thompsonov koncert na hipodromu 5. srpnja postao je najprodavaniji koncert na cijelom svijetu! Do sada je taj rekord držao talijanski glazbenik Vasco Rossi koji je za svoj koncert prodao oko 225 tisuća. Ova je brojka poprilično iznenadila struku.

"Učinit ćemo sve i vjerujem da ćemo ispuniti želje sve Markove publike da može doći na koncert. Rekord svjetski je oboren, a ja mislim da će biti još veći", izjavio je Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona.

Broj ulaznica je iznenadio i glazbene kritičare.

Marko Perković Thompson Foto: Dnevnik Nove TV

"Ja sam očekivao oko 100 tisuća ljudi što bi bilo nekako realno, al ono 280 tisuća? To je stvarno puno i Zagreb taj dan postaje iznenadni turistički centar regije", poručio je glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

Bili njegovi obožavatelji ili ne, Hrvati kažu - ovo je velik uspjeh.

"To je jedna velika stvar za nas, da naš pjevač može toliko ljudi privući. Znam da svatko ima pravo na svoj muzički odabir i to ali lijepo je to vidjeti kod nas", izjavio je Jakov, dok je Matea poručila: "Možda će se neki naljutiti ali nisam najveći fan Thompsona i neću ići na njegov koncert ali znam puno prijatelja koji pokušavaju dobiti karte."

Marko Perković Thompson - 6 Foto: Dnevnik Nove TV

Iz MUP-a nam kažu kako će ovakvo javno okupljanje zahtjevati pojačan angažman policije.

Koncert će se održati na Hipodromu gdje su već nastupile zvijezde poput The Rolling Stonesa, Red Hot Chili Peppersa ili Eda Sheerana.

Godine 1994. ovdje je bio papa Ivan Pavao II., a spominje se da je na misi koju je predvodio bilo oko milijun ljudi! Godine 2011. na Hipodromu je bio papa Benedikt XVI. pred oko 300 tisuća ljudi.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Katastarska čestica Hipodroma ima 470 tisuća metara četvornih. Sastoji se od površine malog i velikog kruga. Otprilike na jedan metar četvorni stanu dvije osobe.

O procjeni broja ljudi na hipodrom govori nam Jurica Jurjević, voditelj odjela sigurnosti u Hrvatskom nogometnom savezu koji je sudjelovao u pripremama za dolazak pape Benedikta XVI. prije 14 godina.

"Naravno tu treba ubrojati i sve one evakuacijske pravce, koridore, sektore koji će biti izgrađeni, prostori za hranu i piće, toaleti, prostor za hitne službe, pozornica - možemo reći da je ovaj broj ulaznica koji je prodan negdje gornja granica koju Hipodrom može primiti, a da bi sve bilo u skladu s organizacijskom shemom i da prođe sve u najboljem redu", izjavio je Jurjević.

Marko Perković Thompson Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Treba organizirati da svi dobro čuju i vide koncert, već se krenulo s nabavom razglasa, ekrana, svjetlosnih efekata.

Oni najavljuju da će biti velika pozornica mora imati velike videoekrane iza i sa strane, ali ovo kad imate nekoliko stotina metara ljudi to znači da dolazi sasvim nova infrastruktura koja kod nas nije bila česta, to znači da moraju biti pozadinski razglasi u nekoliko razina, dakle svakih 50 metara razglas koji kasni milisekundu da bi oni odostraga mogli sve čuti bez jeke, dodao je Horvat.

Marko Perković Thompson Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U večernjim satima potvrđeno je kako će se već proširiti već postojeći kapacitet i da bi moglo biti gotovo 400 tisuća fanova.

"Zbog ogromnog interesa i nevjerojatne podrške koju nam svakodnevno iskazujete, radili smo na tome kako bi ispunili želju svakome od vas koji niste ostvarili mogućnost kupnje ulaznice i kako bi svi mi zajedno bili dio ovog spektakularnog događaja. Prodaja ulaznica će se za koji dan nastaviti, stoga vas molimo za još malo strpljenja dok vas ne obavijestimo o točnom terminu početka prodaje!", poručio je Thompsonov menadžment.

Prvog vikenda u srpnju pronaći smještaj u Zagrebu bit će gotovo nemoguće.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Emilija Kokić o počecima velike ljubavi sa suprugom Miljenkom Kokotom: ''Bili smo totalno antipatični jedno drugome''

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Ova žena tvrdi da nikad nije lagala o aferi s Beckhamom, opet o svemu priča 20 godina kasnije!

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna poslao poruku Thompsonovim fanovima: ''Ako niste stigli kupiti karte...''

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiv trenutak u showu Nove TV, kamere su sve zabilježile!

Pogledaji ovo inMagazin Filip Glavaš i Zvonimir Srna otkrili su nam idu li na Thompsonov koncert na Hipodromu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča koja ledi krv u žilama: Sin legendarnog glazbenika pao s 53. kata, imao je samo četiri godine