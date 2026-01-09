Nova TV ušla je u finale nagrade Zlatni studio u tri kategorije!

Igor Mešin, Filip Detelić, MasterChef i Kumovi ušli su u finale nagrade Zlatni studio u kategorijama za najbolje TV lice, TV seriju i TV zabavu godine.

Poslije tjedan dana, zaključen je prvi dio glasovanja za nagradu Zlatni studio.

U petak navečer objavljene su nominacije za ovu prestižnu nagradu, a Nova TV je ušla u finale u čak tri kategorije!

U kategoriji Najbolje TV lice godine, nominirani su omiljeni voditelji popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato Igor Mešin i Filip Detelić, koji su gledatelje držali pred malim ekranima proteklo proljeće! Njihova međusobna dinamika i voditeljska energija osobito je došla do izražaja u devetoj sezoni, u kojoj je pobijedila Stela Rade.

Igor Mešin, Filip Detelić Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Dogodovštine iz Zaglava i dalje ne prestaju oduševljavati publiku! Serija "Kumovi" finalistica je kategorije Najbolja TV serija, čime je ponovno zapečatila status jedne od najgledanijih televizijskih sadržaja.

Vjenčanje Milica i Marko Šank Foto: Nova TV

Svoju nominaciju u finalu za kategoriju Najbolja TV zabava godine osigurao je MasterChef. Posljednja sezona, u kojoj je pobjedu odnijela Endrina Muqaj, ponovno je osvojila naklonost mnogih u Hrvatskoj, a to su potvrdili gledatelji koji su glasovali za omiljenu kulinarsku emisiju.

Masterchef, najava finala Foto: Nova TV

Ove nominacije još jednom potvrđuju stvaralačku snagu Nove TV, kako kroz razne formate i produkcijsku izvrsnost, tako i kroz televizijska lica koja svojim radom svakodnevno osvajaju povjerenje gledatelja.

Svoj glas za omiljene formate i lica Nove TV možete dati već od danas na stranicama nagrade Zlatni studio! Svečana dodjela održat će se 31. siječnja u nedavno otvorenom HNK2.

Više o projektima pročitajte OVDJE.

