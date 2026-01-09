Beckham preko snahe pokušao doći do sina? Svi pozivi ostali su bez odgovora!

Uoči službene dodjele titule viteza, David Beckham pokušao je kontaktirati sina Brooklyna i snahu Nicolu Peltz u jednom od očajničkih pokušaja pomirenja.
Nekadašnji nogometaš David Beckham navodno je u posljednji trenutak pokušao zakopati ratne sjekire i obnoviti odnos sa svojim otuđenim sinom Brooklynom, no bez uspjeha. Unatoč iskrenoj inicijativi i pozivima upućenima i Brooklynu i njegovoj supruzi Nicoli Peltz, pomirenje se, barem zasad, nije dogodilo.
David i Brooklyn Beckham - 4 Foto: Profimedia
Bivši nogometaš Manchester Uniteda i engleske reprezentacije u listopadu je i službeno proglašen vitezom od strane kralja Charlesa. Iako je riječ o jednom od najvažnijih trenutaka njegova života, Brooklyn i Nicola bili su upadljivo odsutni s ceremonije u dvorcu Windsor.
David i Victoria Beckham - 3 Foto: Afp
Prema navodima britanskih medija, David je sinu ponudio mogućnost da mu se pridruži na svečanosti, a Nicoli je osobno poslao poziv i za kasnovečernju večeru u zapadnom Londonu, no par je sve pozive odbio. Na ceremoniji su se zato pojavili Davidova supruga Victoria Beckham, njihovo troje mlađe djece – Romeo, Cruz i Harper – te Davidovi roditelji Ted i Sandra.
David i Brooklyn Beckham - 3 Foto: Profimedia
Izostanak s dodjele viteške titule samo je nastavak niza obiteljskih događaja koje Brooklyn i Nicola protekle godine nisu posjetili. Ranije su preskočili i veliku proslavu Davidova 50. rođendana, kao i svečanu promociju nove Netflixove serije o Victoriji Beckham.
David i Brooklyn Beckham - 1 Foto: Profimedia
Prema pisanju The Suna, Brooklyn, koji sa suprugom živi u SAD-u, odbio je dolazak jer je cijelu situaciju doživio kao orkestrirani PR potez.
Došlo je i do razmjene pravnih pisama između odvjetničkih timova obiju strana, no nije bilo nikakvog pravnog postupka već se radilo isključivo o zahtjevu za distancom i privatnošću. Brooklyn je navodno zamolio roditelje da ga ne kontaktiraju izravno i da o njemu ne objavljuju ništa na društvenim mrežama.
David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Profimedia
David i Brooklyn Beckham - 6 Foto: Profimedia
Sve je, prema njegovu mišljenju, uslijedilo nakon niza "zlobnih" napisa i insinuacija o njegovoj supruzi Nicoli, uključujući tvrdnje da je Brooklyn "talac" u braku i da ga supruga kontrolira. Unatoč sukobu s roditeljima, Brooklyn je, kako se navodi, ostao u redovitom kontaktu s oba para svojih baka i djedova – Victorijinim roditeljima Tonyjem i Jackie te Davidovim roditeljima Tedom i Sandrom.
"Brooklyn ih obožava i svjestan je koliko cijela situacija svima nanosi boli. Javio im se u svoje vrijeme i pokušao sve držati u tišini kako ih ne bi uvlačio u sukob. Ovo je iznimno težak obiteljski period, a Nicola mu je najveća podrška", ispričao je izvor.
David i Victoria Beckham - 4 Foto: Afp
Dok britanski mediji danima analiziraju obiteljski raskol, Brooklyn se na društvenim mrežama nije oglašavao o situaciji. Umjesto toga, objavljivao je videe kuhanja, uključujući pripremu jastoga s makaronskim sirom, pritom promovirajući svoj brend Cloud 23. Nicola je, pak, na Instagramu podijelila fotografije Brooklyna kako joj kuha u kuhinji, dok je ona slavila 31. rođendan u Floridi u krugu obitelji.
David i Victoria Beckham - 2 Foto: Afp
Prema pisanju britanskih medija, Brooklyn je neposredno prije Božića blokirao roditelje i mlađu braću i sestru na društvenim mrežama. Iako su redovito pratili i lajkali njegove objave, to je, navodno, bilo suprotno njegovoj želji da njega i suprugu ostave na miru.
