Eskalirao obiteljski rat Beckhamovih: Najstariji sin s Victorijom i Davidom komunicirat će samo preko odvjetnika!

Obiteljska drama Beckhamovih eskalirala je do te mjere da je Brooklyn Beckham roditeljima zaprijetio odvjetnicima i zabranio im svaki izravan kontakt.

Odnosi unutar obitelji Beckham doživjeli su dramatičnu eskalaciju prošlog ljeta, kada je Brooklyn Beckham zatražio da ga roditelji više ne kontaktiraju osobno – već isključivo putem odvjetnika.

Prema dostupnim informacijama, došlo je čak i do razmjene pravnih pisama između pravnih timova Brooklyna i njegovih roditelja Davida i Victorije Beckham.

Brooklyn Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia

David, Brooklyn i Victoria Beckham Foto: Profimedia

Iako protiv nijedne strane nije pokrenut sudski postupak, niti je postojala pravna osnova za službenu tužbu, pismo je poslano kao jasan zahtjev: Brooklyn ne želi izravan kontakt s roditeljima, niti javne objave o sebi na društvenim mrežama. Jedan izvor tvrdi kako je Davidu Beckhamu izričito rečeno da s vlastitim sinom može komunicirati samo preko odvjetničkog ureda Schillings, prenosi Daily Mail.

''Davidu je rečeno da s njima komunicira putem Schillingsa. To je bio jedini način njihove komunikacije'', rekao je izvor.

David i Victoria Beckham - 4 Foto: Afp

Ovakav potez uslijedio je nakon, kako Brooklyn smatra, niza zlonamjernih istupa i curenja informacija u medije o njegovoj supruzi Nicoli Peltz Beckham. Posebno su ga pogodile tvrdnje da je talac i da je pod njezinom kontrolom, što je doživio kao napad na njihov brak.

Situacija je dodatno eskalirala neposredno prije Božića, kada je Brooklyn blokirao roditelje, ali i braću Romea i Cruza na društvenim mrežama. Obitelj je dotad pratila i lajkala njegove objave, no to je, prema izvorima bliskim paru, bilo suprotno njegovoj želji da njega i suprugu ostave na miru.

Nicola Peltz Beckham - 3 Foto: Instagram

Mladi par navodno je bio toliko uznemiren objavama Brooklyninih roditelja na Instagramu da su se budili zabrinuti što bi se o njima moglo pojaviti tijekom noći.

''Bilo bi zaista u duhu blagdana kad bi ih Beckhamovi zasad jednostavno ostavili na miru. To koga netko prati na Instagramu ne bi smjela biti vijest. Nicola i Brooklyn ne komentiraju. Oni samo žele mir'', rekao je jedan izvor.

Brooklyn Beckham sa suprugom - 2 Foto: Nicola Peltz Beckham/Instagram

Brooklyn Peltz Beckham - 1 Foto: Instagram

Iako su obje strane povremeno pokušavale smiriti tenzije, razdor se produbio: Brooklyn i Nicola nisu se pojavili na Davidovim proslavama 50. rođendana, a Brooklyn u studenom nije javno čestitao ocu na viteškoj tituli.

David i Victoria Beckham - 3 Foto: Afp

Dok Brooklynova strana smatra da je za pomirenje nužna iskrena isprika, David i Victoria navodno bi učinili sve kako bi ponovno uspostavili kontakt sa sinom. Za sada, međutim, komunikacija ostaje – barem simbolično – u rukama odvjetnika.

