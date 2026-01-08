Srceparajuća objava omiljene hrvatske tiktokerice, prije blagdana doživjela je veliki gubitak

Jedna od omiljenih hrvatskih tiktokerica, Rafaela Sebi, prolazi kroz najteže životno razdoblje, a bolnu vijest podijelila je s pratiteljima na TikToku.

Hrvatska tiktokerica Rafaela Seba podijelila je s pratiteljima tužnu vijest o smrti svog oca.

Putem emotivnog videa na TikToku, obratila se publici s dubokom porukom.

Rafaela Seba - 5 Foto: Instagram

U iskrenoj i potresnoj ispovijesti Rafaela je progovorila o teškom životnom razdoblju kroz koje prolazi, istaknuvši kako se trenutačno teško nosi s gubitkom, ali i s povratkom svakodnevnim obavezama, uključujući snimanje sadržaja koji ju je do sada ispunjavao i donosio sreću.

''Ne mogu se sastaviti, ne mogu se sastaviti, pokušavam, ne mogu se sastaviti. Tol'ko se pokušavam vratiti svojim nekim ritualima, snimanju. Toj kreativi, to je moja ljubav i to volim raditi, i tu pronalazim sreću, ali ne mogu, ne mogu nikako. Zato sam i uzela pauzu zato što su ovi blagdani bili najteži blagdani ikad u mom životu jer mi je tata umro prije Božića. I ovi blagdani su bili sve osim blagdana. Zato zapravo cilog videa je da...'', započela je brisajući suze.

Rafaela Seba - 6 Foto: Instagram

Posebno emotivan dio videa bio je onaj u kojem je govorila o snažnoj podršci koju je imala od oca. Otkrila je da je upravo on bio njezin najveći navijač – prvi koji bi pogledao svaki novi video, ostavio lajk, spremio objavu i nazvao je kako bi joj dao podršku. Kako kaže, uvijek ju je pitao kada stiže novi video, a vjeruje da bi i danas želio da nastavi s onim što voli.

''Van videa mi izazivaju sreću ljudi koji mi pišu, da ih nasmijavam. On je bio moj najveća podrška, najveća na svijetu. Znači taj čovjek, ja kad bih izbacila video, on bi bio prvi lajk, prvi bi spremio video, svaki put, svaki bi me put zvao. Pitao bi me kad će novi video, bilo bi tako i sad. Tata želi da nastavi s tim. Morala sam sve ovo izgovoriti kako bih nastavila dalje. Ne želim sažaljenje. Ali ne kažu džabe, voli, grli sve svoje dok su tu. To je stvarno istina, zato što stvarno ne znaš kad je zadnji čas.''

Rafaela je u videu poslala i snažnu poruku pratiteljima, pozvavši ih da cijene svoje najbliže dok su još tu, da se grle, slušaju i budu nježni jedni prema drugima jer, kako je istaknula, nikada ne znamo što netko nosi u sebi i s kakvim se borbama suočava.

Rafaela Seba - 4 Foto: Instagram

''Slušajte ih, grlite ih, ljubite ih. Jer nismo svi zauvijek ovdje. Nikad ne znate šta netko nosi u sebi i s čim se bori.''

U ovim teškim trenucima, kaže, najveću snagu pronalazi u majci, sestrama i prijateljima koji su bili uz nju i brinuli ne samo o njoj, već i o njezinoj unutarnjoj snazi.

''Ovaj period ne bi mogla izdržati da nije bilo mame i mojih sestara, mojih prijatelja koji su toliko pazili na mene i ne na mene nego na moju obitelj. Toliko sam ponosna i zahvalna što imam ekipu koju imam. A ja ću nakon ovog videa 100% skupi snage i krenut dalje'', zaključila je.

Rafaela Seba - 1 Foto: Instagram

Video je u kratkom roku izazvao brojne reakcije, a pratitelji su Rafaeli u komentarima uputili riječi podrške, sućuti i ohrabrenja.

Da joj je tata umro na Instagramu je objavila 16. prosinca uz njihove fotografije i srcedrapajuć opis.

Rafaela Seba (na društvenim mrežama poznata kao @rafthechild) je popularna hrvatska kreatorica sadržaja, najpoznatija po svojim humorističnim videima na TikToku, gdje aktivno objavljuje od 2020. godine i zabavlja publiku skečevima, reakcijama i komentarima na trendove.

Rafaela Seba - 8 Foto: Instagram

S prepoznatljivim dalmatinskim naglaskom i svojim humorom i autentičnošću brzo je stekla veliku zajednicu pratitelja — prati ju više od 570 tisuća ljudi.

Rafaela se istaknula i van TikToka kroz pojave na drugim platformama, suradnje s brendovima te sudjelovanja na događajima vezanim uz digitalne kreatore, uključujući panele i humanitarne inicijative. Na Instagramu ju prati 57 tisuća ljudi.

