Nižu se reakcije na pjesme s Dore 2026., jedna brojne razočarala: ''Šteta, promašila skroz...''

Pjesme s Dore 2026. tek su ugledale svjetlo dana, a reakcije slušatelja već su preplavile društvene mreže i komentare ispod objava.

Nakon objave pjesama za Doru 2026., društvene mreže i komentari publike ne prestaju gorjeti.

Od prvog slušanja do detaljnih analiza, slušatelji su već jasno dali do znanja koje pjesme su ih oduševile, a koje su izazvale podijeljene reakcije.

Dora kipić Foto: Goran Kovacic/Pixsell

U nastavku donosimo prve dojmove publike na ovogodišnje natjecateljske pjesme.

Statua Dore Foto: Darko Tomas / CROPIX

Đuras ima lijep početak. Trebao je on to grunuti na hrvatskom", "Ugodno zvuči", "Očekivano, zvuči kao Kedžo", "Ništa ovo, OK za popuniti prazninu, ali je dated i nije za današnji Eurosong. Ono što sam očekivao", "Preslabo", ''Ova pjesma zaista zvuči solidno, kvalitetno, Alen ima odličan izgovor engleskog i zaslužio je naći se na Dori. Da para srca, da je nešto neviđeno - nije'', ''Predivan glas'', pišu na Đurasa.

"Gotovo, imamo pobjednicu", "Pa i nije loše, sviđa mi se ritam i instrumental, ali zašto toliko autotunea?", "Ananda ima jako zanimljivu pjesmu. Ono što joj ne vjerujem da može to izvesti live. Vidjeli smo krš prošle godine. Ovo da uspije izvesti live je pobjeda", ''Ovo mi je prebrutalno'', ''Ananda, ovo je odlično!! Drago mi je što si se vratila'', ''Ovo pobjeđuje'', pozitivni su komentari na Anandu.

"Cold Snap nas uvjeravaju da će možda odvesti Hrvatsku u finale Eurosonga", "Sigurno će Cold Snap imati svoju publiku, ali previše da odu na Eurosong", "Jeste old school Linkin Park coded, ali obožavam taj zvuk", pišu slušatelji na Cold Snap.

"Pa OK je Devin. Neki soft rock. Bit će lijep za gledati na pozornici. Ima neku karizmu", ''Zanimljivo'', ''Predobar glas Devine'', ''Šteta, prezgodan je i odličan glas, al' nekako mi je mah pjesma'', ''Nije mi sjeo spot'', ''Odlična pjesma, ali nije za Euroviziju'', komentari su na Devina.

Fenksta koji je prošle godine upao kao rezerva predstavio se s pjesmom ''Memento Mori''.

"Meni je super Fenksta. Možda bolje da je na hrvatskom. Ja bih pojačala refren da bude glasnije", "Fenksta me iznenadio. Jedino dobro dosad uz Anandu", "Puno mi se više sviđa od prošle godine", ''Ovo je dobro'', ''Ovo će biti hit, bravo'', ''Simpa, al' nije za Euroviziju'', komentiraju slušatelji.

Fenksta Foto: Josip Moler/Cropix

Fran Uccelini podsjetio je na Marka Bošnjaka.

"Ovo je horor", "Svi kopiraju Poison Cake'', komentari su.

"Irma zavodljivo, ali tu sve staje", "Irma ima sigurno finale. Doduše, i prošle godine ga je trebala imati, pa eto", pišu za Irmu.

"Kako je ovo prošlo?", ''Dobar glas, al' pjesma ne'', ''Vinko Ćemeraš vibe'', pišu za Ivana.

Mnogi su se radovali čuti i osječkog repera Kandžiju.

"Kandžija servirao pjesmu i sprda se s Dorom", "Ovo je brutalno", ''Kandžija uvijek dobar. Ipak nije mi ovo nikako za Eurosong, ali svaki medijski prostor kvalitetnim artistima kao što je Kandžija podržavam. Nek se zavrti bar na radiju'', ''Dino Dvornik za siromašne'', pišu.

Gabrijel Ivić je s pjesmom ''Light Up'' ušao u natjecanje nakon što je Karolina Ilić diskvalificirana. No, svojom pjesmom nije baš oduševio.

"Gabrijel je tu da popuni program", ''Solidno, ali fali nešto'', ''Bože dragi'', komentari su.

''Mantra'' Lare Demarin oduševila je slušatelje.

''Daleko najbolja pjesma'', ''Odlična i glazba i tekst'', ''Konačno nešto živo što nije dosadno'', ''Lara je pojela, počupala, razbila, oduševila...'', komentiraju slušatelji na YouTubeu.

Grupa Lelek na Doru dolazi drugi put s pjesmom ''Andromeda''.

"Lelekice nas jedine mogu spasiti", "Dobre su Lelekice", "Dosta slojevito i puno emocije. Najbolje uz Anandu zasad", ''Ako ovo ne pobijedi nemamo više šta tražit na Eurosongu'', ''Očekujemo jak nastup da upotpuni priču. Pohvala ta pjesmu i temu o kojoj govori'', ''Naježila sam se'', pozitivni su komentari.

LELEK Foto: Screenshot

Veliko iznenađenje ovogodišnje Dore je Marko Kutlić koji se vratio s ulica Italije.

No njegova pjesma ''Neotuđivo'' nije izazvala oduševljenje.

"Marko Kutlić je trebao promijeniti stihove u: 'Moja sućut svima koji moraju slušati ovu pjesmu'. Kakav cringe od pjesme, ovo kao da smo izvukli iz neke ladice iz 1995.", "Ovo mora da je promo za neki koncert koji ima isplaniran već. Lijepa boja glasa, ali ne vjerujem da itko može ovu pjesmu smatrati konkurentnom za Eurosong", Predobra stvar, ali ne za Eurosong! Ali kakve su druge balade ova je vrh'', ''Malo je jednolično'', komentiraju ljudi.

Marko Kutlić - 1 Foto: Josip Bandic / CROPIX

"Noelle nam je pokušala servirati Cheryl Cole, ali zaboravila je da smo u 2026.", "Nije za Euroviziju", "Danas me sve podsjeća na Franku Batelić", "ToMina pjesma je sasvim ok na prvo slušanje, ali te balkanske balade su prožvakane", komentirali su slušatelji na ostale izvođače.

A izvođačica u koju su brojni polagali nade ove godine je Stela Rade koja se predstavila s baladom ''Nema te''.

"Vrlo klasična balada, igra na presigurno", "Promašila skroz", ''Šteta, toliko sam joj se radovala'', ''Moćno i emotivno'', ''A moja Stela...'', ''Jako lijepa pjesma, ali dosada je to ipak, nema nikakav catch za Eurosong'', komentiraju slušatelji.

Stela Rade - 8 Foto: Nova TV

Sve pjesme poslušajte OVDJE.

Tko bi po vašem mišljenju trebao pobijediti recite nam u anketi.

Tko treba pobijediti na Dori 2026.? Alen Đuras – From Ashes To Flame

Ananda – Dora

Cold Snap – Mucho Macho

Devin – Over Me

Ema Bubić – Vrijeme za nas

Fenksta – Memento Mori

Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra

Gabrijel Ivić – Light Up

Irma – Ni traga

Ivan Sever – Crying Eyes

Jasmina Makota – Higher

Kandžija – 3 ujutro

Lana Mandarić – Tama

Lara Demarin – Mantra

LELEK – Andromeda

Lima Len – Raketa

Marko Kutlić – Neotuđivo

Noelle – Uninterrupted

Ritam Noir – Profumi di mare

Sergej – Scream

Stela Rade – Nema te

ToMa – Ledina

Toni Sky – O ne!

