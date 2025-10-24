Čuvarice tradicije o prijateljstvu, strahovima i ljubavi prema domovini: ''Nema tih para...''

One pjesmom čuvaju tradiciju, ali joj daju moderan štih. Članice Leleka imaju i novu pjesmu arhaičnog naziva – Tane. Videospot su snimale na lokaciji koja doslovno oduzima dah, visoko iznad svega, a do njih se popeo naš Dino Stošić.

Ova simpatična petorka čini grupu Lelek. Djevojke su ponovno zagrijale glasnice i svojoj publici pripremile nešto novo. Komadić duše utkale su u novu pjesmu naziva Tane.

''Mislim da se svaka od nas može poistovjetiti s nekom osobom koju može ubaciti u taj tekst, pa onda cijeli refren postane puno jači i stabilniji. Ja sam u sretnom braku, pa mi nitko ne puca u srce, sva sreća.''

Snimanje Tane odvilo se na bajkovitoj lokaciji.

''Tražili smo ovakav izgled i dečki su na kraju pronašli lokaciju koja nam se svidjela – stvarno je bajkovita. Put do gore bio je težak, ali isplatilo se.''

U novoj pjesmi snage su udružile s Marinom Novakovićem, koji je dio njihove priče od samih početaka. Bio je uz njih kad su tek tražile svoj zvuk, a sada je u glazbenoj suradnji s djevojkama pokazao da i muškarci itekako imaju emocije.

''Mislim da i dalje živimo na ovom tvrdom Balkanu – ako muškarac plače, onda si ''manje muškarac''. Ja to ne mislim. Mislim da treba pokazati emocije i da si puno veći muškarac kad pokažeš i suzu, i smijeh, i plač. Na kraju dana, sve su to emocije, sve je to dio nas, dio života.''

Djevojke su spremne i za odlazak u Indiju, gdje će uveseliti tamošnjeg duhovnog vođu na njegovu 100. rođendanu.

''Jedva čekamo putovati sve skupa! Da, bit će nam kao... zapravo, to je naš prvi maturalac. Okej, Dora je bila, ali ovo je malo ozbiljnije.''

Osim što pjevaju o emocijama, one ih i proživljavaju. Kad se svjetla reflektora ugase, razgovaraju o strahovima – a jedan im je svima zajednički.

''Neiskorišten potencijal – najveći strah. Ali s obzirom na to da ga lijepo iskorištavamo sve zajedno, mislim da se suočavamo s tim. Uvijek smo jedan korak naprijed pred tim strahom koji kolektivno imamo, i zato nam je super što smo ga upile i što se možemo međusobno maksimalno podržavati.''

One svoj potencijal žele ostvariti – i to na jednom mjestu. Njihovo srce kuca u ritmu tradicije, ali i ljubavi prema domovini iz koje ne bi otišle.

''Nema tih para. Nema ni smisla da idemo iz Hrvatske ako već pjevamo etno glazbu. Ne bismo odselile.''

Kad se kamere ugase, ostaje smijeh – i one male tajne koje dijele samo prijateljice.

Tko se najviše smije i kad ne treba?

''Lara.''

Tko daje najbolje ljubavne savjete?

''Inka. Ona je udana, ima najbolje ljubavne savjete.''

Tko bi se prvi zaljubio na snimanju spota?

''Judita.''

Koja najviše voli eksperimentirati s modom ili stilom?

''Marina.''

Tane je poput ogledala i djevojke su sigurne da će svatko u njoj pronaći dio sebe. Svojim primjerom i glazbenim radom uspješno čuvaju tradiciju i grade joj nove puteve.

