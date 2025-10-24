''Sve je propalo, al' bar imamo lijepe fotke!'' Zavirite na snimanje vjenčanja Lorene i Jakova u ''U dobru i zlu''

Glumica Lena Medar podijelila je nekoliko fotografija sa snimanja dugo očekivanog vjenčanja njenog lika Lorene te Jakova u seriji ''U dobru i zlu''.

U omiljenoj seriji ''U dobru i zlu'', gledatelji su sinoć mogli pratiti jedno od najiščekivanijih trenutaka, vjenčanje Jakova i Lorene! Dok je Jakov nervozno čekao svoju buduću suprugu u crkvi, Lorena i Una imale su dirljiv razgovor, koji su iznenada prekinuli Unini trudovi. Dok je pokušala pozvati pomoć, neugodno iznenađenje prekinulo je veliko vjenčanje.

U dobru i zlu, 22.10. - 2 Foto: Nova TV

Glumica Lena Medar, koja tumači lik Lorene, na društvenim mrežama je s dozom humora prokomentirala snimanje scene: ''Sve je propalo, al’ bar imamo lijepe slike''.

Lena Medar na Instagramu - 6 Foto: Instagram

Lena Medar na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Da je atmosfera na snimanju bila prepuna emocija, ali i smijeha, potvrdio je i Ammar Mešić, koji je također podijelio kako je sve izgledalo iza kamera.

Ekipa serije više je puta istaknula kako se i privatno rado druže, a i ovaj dan na setu bio je još jedan dokaz da među njima vlada odlična energija i prijateljstvo.

U dobru i zlu, 23.10. - 10 Foto: Nova TV

U dobru i zlu, 22.10. - 11 Foto: Nova TV

Kako će sve završiti pogledajte već večeras u novoj epizodi ''U dobru i zlu'' na Novoj TV u 21:20.

Naša prezgodna glumica iz ''U dobru i zlu'' fotografijom u badiću pratiteljima dala povod za vruće komentare, o kome se radi pogledajte OVDJE.

