Goran Bogdan prvi put o ulozi oca i supruga: ''To što žena proživljava je nadljudsko''

Goran Bogdan prvi je put progovorio o ulozi oca i supruzi Jovani Stojiljković, prošle godine postali su roditelji.

Glumac Goran Bogdan prvi put je progovorio o detaljima iz privatnog života nakon što je dobio dijete s mlađom kolegicom i srpskom glumicom Jovanom Stojiljković.

Naime, Goran je otvorio dušu o roditeljstvu te tom prilikom otkrio da su on i Jovana roditelji jedne djevojčice.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković - 3 Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Na početku razgovora glumac je istaknuo što su mu sve donijele četrdesete godine.

''Mir koji nikad ne bih mijenjao za energiju svojih prijašnjih godina. Prije sam stalno letio, bio na sto strana. Danas njegujem tišinu, volim biti kod kuće. Počeo sam – kako to volim reći – ‘kućovati’. I baš mi je lijepo u toj mirnoći'', rekao je za Dnevni avaz.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković - 2 Foto: F.S./ATAImages/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Blanka Vlašić napravila iznimku i pokazala sina koji sve više nalikuje ocu Rubenu

Budući da je poslovno vrlo angažiran, ispričao je kako uspijeva održavati obiteljsku harmoniju, a posebno je pohvalio svoju suprugu.

''Tek sam postao tata pa ne bih volio previše filozofirati. Ali jedno znam u ovih nekoliko mjeseci otkako smo dobili kćer – majka je monolit. To što žena proživljava kroz majčinstvo je nadljudsko. Već sada naslućujem da mi iskustvo očinstva mijenja život. Ali majka je na tronu, bez dileme'', rekao je.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković Foto: John Pavlish/PR

Podsjetimo, Jovana je kćerkicu rodila u studenom 2024.

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda? Bila je jedna od najljepših žena svog vremena

Bogdan i Stojiljković žive dugo u Beogradu, a naš glumac često voli isticati kako ima tri doma - Široki Brijeg, Zagreb i Beograd.

Više o Jovani pročitajte OVDJE.

Jovana Stojiljković - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Galerija 20 20 20 20 20

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Prorez na prozirnoj haljini bio je toliko rizičan da ga je morala prekriti rukom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Kako je Nives Celzijus izgledala sa 16 godina? Objavila je fotku iz mladosti

Pogledaji ovo Nekad i sad Od heroja nacije do skupljanja smeća na ulici: Što se dogodilo nogometnoj legendi dok mu djeca žive u luksuzu?