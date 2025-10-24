Kako danas izgleda? Bila je jedna od najljepših žena svog vremena

Janice Dickinson, nekadašnji supermodel i reality zvijezda, u 70. godini ponovno je zablistala na crvenom tepihu, dok otvoreno govori o svojoj prošlosti, estetskim zahvatima i borbi s rakom.

Nekadašnja supermodel i reality zvijezda Janice Dickinson, koja danas ima 70 godina, ponovno je zablistala, ovog puta na otvorenju AFI Festa 2025 u Hollywoodu, na premijeri filma "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" u TCL Chinese Theatru.

Janice Dickinson - 4 Foto: Profimedia

Janice se pojavila u leopardskoj bluzi, crnom kaputu, trapez crnim hlačama i platformama. Dugu tamnu kosu nosila je ravno spuštenu, a kamera ju i dalje obožava.

Janice Dickinson - 1 Foto: Profimedia

Janice Dickinson - 3 Foto: Profimedia

Prije nego što se proslavila na malim ekranima, Dickinson je bila jedno od najtraženijih lica modnog svijeta. Krasila je naslovnice Voguea, Cosmopolitana i Harper’s Bazaara, a snimala je i za Playboy. Bila je zaštitno lice kampanja za Versace i Calvin Klein, a kasnije je postala poznata kao stroga sutkinja u emisiji America’s Next Top Model.

Janice Dickinson - 11 Foto: Profimedia

Publika je pamti i po vlastitom reality showu The Janice Dickinson Modeling Agency, kao i nastupu u emisiji Celebrity Rehab with Dr. Drew.

Janice Dickinson - 8 Foto: Profimedia

Janice Dickinson - 7 Foto: Profimedia

Janice je od 2016. u braku s psihijatrom dr. Robertom Rockyjem Gernerom, a u istom razdoblju je pobijedila rak dojke, prošla kroz zračenje i dvije operacije.

Njezina prošlost prepuna je glamura, ali i burnih epizoda, posebice veza sa Sylvesterom Stalloneom početkom '90-ih. Par se zaručio, no sve je završilo kad je Stallone doznao da nije otac njezine kćeri Savanne, kako je kasnije potvrđeno, biološki otac je biznismen Michael Birnbaum.

Janice Dickinson - 10 Foto: Profimedia

Dickinson nikada nije krila da je strastvena obožavateljica estetske kirurgije.

"Počela sam s 32 godine, kad sam izlazila sa Stalloneom. Počela sam primjećivati opuštanje kože na licu...", ispričala je u podcastu Off The Vine u lipnju ove godine.

Janice Dickinson - 6 Foto: Profimedia

Na pitanje žali li zbog ijednog zahvata, iskreno je odgovorila: "Oh, ne."

U prošlosti je priznala kako je prošla kroz niz korekcija: povećanje grudi, zatezanje trbuha, vrata i lica, liposukcija, pa i pokušaji s botoksom, no tvrdi da su joj usne prirodne.

Janice Dickinson - 5 Foto: Profimedia

Godine 2013. proglasila je bankrot, navodeći gotovo milijun dolara duga, uključujući račune za kozmetičke zahvate. Među dugovanjima bila su i 8.000 dolara dermatologu iz Beverly Hillsa te isto toliko centru za anti-age tretmane.

