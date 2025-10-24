Meghan Markle ismijavaju zbog greške kod recepta za dobar sendvič: ''Je li ovo moguće?''

Meghan Markle ponovno je izazvala kritike zbog objave doručka s pravopisnom pogreškom i čašom vina, a fanovi je prozivaju i zbog niza sličnih gafova u ranijim objavama.

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, ponovno je izazvala podijeljene reakcije na društvenim mrežama zbog najnovije objave vezane za svoj brend As Ever.

Na Instagramu je podijelila fotografiju doručka iz svoje luksuzne vile u Montecitu, no pozornost nije privukao samo tanjur, već i jedan, naizgled običan, pravopisni detalj.

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Instagram

"Inspiracija za palačinke s pikantnim zaokretom! mješavina za palačinke As Ever, prženo jaje + bilo koje povrće iz vašeg hladnjaka = zabavna i profinjena verzija vašeg omiljenog doručka sendviča."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je nobelovac čija je majka bila jedna od najutjecajnijih ljudi u svijetu mode?

Umjesto riječi sandwich, upotrijebila je sandwhich, što su mnogi protumačili kao pravopisnu pogrešku. Neki fanovi su, doduše, pokušali objasniti da se radi o igri riječi, odnosno dvosmislici na temu "koje povrće"(which veggies), no većina komentara nije bila blaga.

"Ima li netko provjeru pravopisa?", "Je li moguće da je ovo napisala?", "Tko pije vino uz doručak?!" referirajući se na čašu pjenušca uz tanjur s povrćem i jajima.

Meghan Markle Foto: Profimedia

"Detalji su važni! Pogotovo kad na društvenim mrežama promoviraš vlastiti brend. Ups!" dodao je još jedan komentator.

Pogledaji ovo Celebrity Udala se slavna sestra Hadid, pogledajte prizore s romantične svadbe na posebnom mjestu

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da Meghanine objave izazivaju bizarno čuđenje komentatora. Nedavno je prilikom promocije svog novog bijelog vina Sauvignon Blanc pozirala u kuhinji s opremom za kuhanje domaćeg pekmeza, ali je, prema tvrdnjama iskusnih domaćica, držala hvataljku "naopako".

Galerija 25 25 25 25 25

Meghan Markle oduševila je pratitelje videom kćeri, a više detalja pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Sheldon iz Teorije velikog praska novom promjenom imidža podsjetio je na svoju kultnu ulogu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad Houdek pjeva Thompsonovu pjesmu!

Pogledaji ovo Celebrity Imala je samo 23 godine: Umrla glumica iz svima poznate serije, zna se uzrok