Udala se slavna sestra Hadid, pogledajte prizore s romantične svadbe na posebnom mjestu

Alana i Bella Hadid s tatom Foto: Instagram

U slavnoj obitelji Hadid dogodio se poseban trenutak, Alana Hadid, starija sestra Gigi i Belle, udala se za producenta Rossa Williamsa.

Starija sestra slavnih manekenki Belle i Gigi Hadid, Alana Hadid, izrekla je sudbonosno ''da''.

40-godišnja Alana udala se za producenta Rossa Williamsa, a ceremonija je održana u Los Angelesu, u kući njenog oca, poznatog građevinskog magnata Mohameda Hadida.

Alana Hadid Foto: Profimedia

Alana i Ross organizirali su intimnu ceremoniju vjenčanja koja je izgledala kao s naslovnica modnog časopisa. Sve je bilo promišljeno, ali bez pretjeranog glamura.

Mlada je zablistala u vintage vjenčanici Vivienne Westwood koja se sastojala od bijelog korzeta i lepršave suknje, uz zlatni nakit koji je savršeno upotpunio njezin sofisticirani izgled. Pod ruku ju je do oltara ispratio otac Mohamed, dok je dvorište njihove obiteljske vile, okruženo zelenilom i okupano kalifornijskim suncem, bilo pretvoreno u romantičnu oazu.

Alana i Bella Hadid Foto: Profimedia

''Željeli smo se vjenčati na mjestu koje za nas ima značenje. Kuća moga oca bila je najprirodniji izbor'', rekla je Alana za magazin Vogue.

Fotografije mladenke pogledajte OVDJE.

Umjesto orkestra, tiha akustika, umjesto glamuroznog banketa, obiteljska večera u krugu najbližih. Sve u znaku ljubavi, povezanosti i jednostavnosti.

Naravno, vjenčanju su prisustvovale i Gigi Hadid i Bella Hadid. Gigi je nosila dugu zelenu haljinu s visokim ovratnikom i zlatnim manšetama, dok se Bella odlučila za laganu, gotovo prozračnu haljinu s golim ramenima i plisiranim detaljima. Obje sestre na ceremoniji su bile bose. Njihove fotografije pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Mateo Kovačić objavio lijepu vijest, on i supruga Izabel imaju dupli razlog za slavlje!

Na događaju su bili i Mohamed Hadid sa svojom partnericom Keni Silvom.

Alana je otkrila da je Rossa upoznala putem aplikacije za upoznavanje.

''Već sam izgubila nadu u online ljubav, a onda sam napravila posljednji swipe i pojavila se sudbina'', rekla je iskreno.

''Imam 40 godine i dugo sam čekala ovaj dan'', priznala je u razgovoru za Vogue.

Galerija 22 22 22 22 22

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''

Alana Hadid najstarija je kći Mohameda Hadida i njegove prve supruge Mary Butler. Ima i stariju sestru Marielle, a nakon razvoda roditelja 1992. godine, Mohamed se oženio nizozemskom manekenkom Yolandom Hadid, s kojom ima Gigi, Bellu i Anwara.

Obitelj Hadid - 2 Foto: Profimedia

Gigi i Bella nedavno su nosile Victoria's Secret reviju, a za Bellu je ovo bio povratak nakon hospitalizacije zbog ozbiljne bolesti. Više pogledajte OVDJE.

Bella Hadid - 1 Foto: Profimedia

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Stanje zločeste cure modnog svijeta opet šokira fanove, trebala je pomoć prijateljice da ostane na nogama

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''

Pogledaji ovo Celebrity Kakva ljepotica! Jole pokazao svoju najstariju kćer, koja je već predivna mlada žena