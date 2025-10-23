Mateo Kovačić objavio lijepu vijest, on i supruga Izabel imaju dupli razlog za slavlje!

Mateo Kovačić podijelio je fotografije s rođendana kćerkice Lune i sina Ivana.
Na društvenim mrežama Mateo je podijelio nekoliko predivnih fotografija s obiteljskog slavlja, uz emotivnu poruku:
''Dva slavlja u nizu i prva godina tvoje svjetlosti, Luna''.
Na prvim fotografijama vidi se vesela proslava petog rođendana sinčića Ivana, uz mnoštvo balona, šarenu dekoraciju i veliku tortu s likovima iz dječjih bajki. Ivan je uz pomoć roditelja ugasio svjećice, dok su ponosni Mateo i Izabel nasmijano promatrali trenutak s mlađom kćerkicom u naručju.
Sljedeće fotografije prikazuju drugu proslavu — prvi rođendan male Lune, koji je održan u posebnom prostoru s pogledom na nogometni stadion. Dekoracija u nježnim ružičastim tonovima, baloni u obliku srca i zvijezda te velika brojka ''1'' stvarali su čarobnu atmosferu. Na jednom videozapisu vidi se i kako su radili svoju šećernu vatu.
Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram
Objava je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova i komentara, a obožavatelji su Kovačićima uputili brojne čestitke uz poruke divljenja za toplu i skladnu obiteljsku atmosferu.
Mateo i Izabel Kovačić - 6 Foto: Instagram
Mateo i Izabel Kovačić - 5 Foto: Instagram
