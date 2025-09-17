''Kakav otac, takav sin'' Izabel Kovačić podijelila zajedničke trenutke Matea i njihovog provorođenca

Mateo Kovačić i sinčić Ivan bili su glavni modeli na ulicama New Yorka, fotografije je podijelila mama Izabel Kovačić.

Izabel Kovačić, supruga našeg nogometaša Matea Kovačića, novim je fotografijama raznježila svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Naime, Mateo i njihov sinčić Ivan u istim modnim kombinacijama Izabelinog brenda pozirali su na ulicama New Yorka, a preslatki prizori pridobili su brojne komentare.

''Kakav otac, takav sin'', napisala je Izabel.

''Bože, pa divni su'', ''Uvijek zahvalni na ovakvim ljudima koji stvaraju reklame iz kojih se osjeća ljubav i obitelj!'', ''Predivnooo'', pišu im fanovi u komentarima.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Profimedia

Ivan je prvorođeno dijete Matea i Izabel rođen 2020. godine, a u listopadu prošle godine rodila im se i kćerkica Luna.

Izabel Kovačić i Mateo Kovačić - 3 Foto: Profimedia

