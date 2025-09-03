Fotografi ulovili Matea i Izabel Kovačić u New Yorku, evo što su ondje radili!

Mateo Kovačić i supruga Izabel privukli su pažnju na US Openu u New Yorku.

Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel ovih su dana boravili u New Yorku, gdje su se pojavili na US Openu i privukli pažnju dolaskom na meč između Novaka Đokovića i Taylora Fritza.

Iako se Kovačić još uvijek oporavlja od operacije Ahilove tetive koju je imao u lipnju, nije propustio priliku za uživanje u vrhunskom tenisu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Dilerica Matthewa Perryja priznala krivnju za njegovu smrt

Izabel i Mateo Kovačić - 3 Foto: Profimedia

Izabel i Mateo Kovačić - 1 Foto: Profimedia

Par je na ulazu u teniski kompleks dočekan od strane fotoreportera, a rado su zastali i za nekoliko zajedničkih kadrova.

Izabel i Mateo Kovačić - 2 Foto: Profimedia

Ljeto su proveli u Hrvatskoj, gdje su s obiteljima uživali na jahti koja je plovila duž dalmatinske obale. Tradicionalno su odmor proveli s Lukom Modrićem i njegovom obitelji, inače i dugogodišnjim prijateljima i kumovima s kojima svako ljeto dijele more, sunce i dobru atmosferu.

Galerija 27 27 27 27 27

Pogledaji ovo inMagazin Katarina Baban o odjevnom predmetu koji ne nosi: ''U tome ćete me stvarno rijetko vidjeti''

Više pogledajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Sličnost koja ne može proći nezapaženo! Ana Ivanović objavila fotografiju s majkom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rakitići rasplamsali ljubavnu vatru na moru, pogledajte fotke koje su objavili!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Da vas vidimo! Znate li nastaviti stihove ovih pjesama Parnog valjka?