Fotografi ulovili Matea i Izabel Kovačić u New Yorku, evo što su ondje radili!

Mateo Kovačić i supruga Izabel privukli su pažnju na US Openu u New Yorku.
Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel ovih su dana boravili u New Yorku, gdje su se pojavili na US Openu i privukli pažnju dolaskom na meč između Novaka Đokovića i Taylora Fritza.3 vijesti o kojima se priča lijepa vijest Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici su dali baš posebno ime "Čekat ću te..." Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima preko trnja do zvijezda Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Iako se Kovačić još uvijek oporavlja od operacije Ahilove tetive koju je imao u lipnju, nije propustio priliku za uživanje u vrhunskom tenisu.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Dilerica Matthewa Perryja priznala krivnju za njegovu smrt
Izabel i Mateo Kovačić - 3 Foto: Profimedia
Izabel i Mateo Kovačić - 1 Foto: Profimedia
Par je na ulazu u teniski kompleks dočekan od strane fotoreportera, a rado su zastali i za nekoliko zajedničkih kadrova.
Izabel i Mateo Kovačić - 2 Foto: Profimedia
Ljeto su proveli u Hrvatskoj, gdje su s obiteljima uživali na jahti koja je plovila duž dalmatinske obale. Tradicionalno su odmor proveli s Lukom Modrićem i njegovom obitelji, inače i dugogodišnjim prijateljima i kumovima s kojima svako ljeto dijele more, sunce i dobru atmosferu.
Galerija 27 27 27 27 27
Pogledaji ovo inMagazin Katarina Baban o odjevnom predmetu koji ne nosi: ''U tome ćete me stvarno rijetko vidjeti''
Više pogledajte OVDJE.
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Sličnost koja ne može proći nezapaženo! Ana Ivanović objavila fotografiju s majkom
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rakitići rasplamsali ljubavnu vatru na moru, pogledajte fotke koje su objavili!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Da vas vidimo! Znate li nastaviti stihove ovih pjesama Parnog valjka?