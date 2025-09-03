Katarina Baban o odjevnom predmetu koji ne nosi: ''U tome ćete me stvarno rijetko vidjeti''

Glumica Katarina Baban i njezin lik Petre Majdak uskoro se vraćaju na male ekrane u novim nastavcima serije ''U dobru i zlu''. Otkrila nam je čime ju je oduševila Grčka, gdje je provela godišnji odmor, zašto se najbolje osjeća u ženskom društvu te kako postiže unutarnji mir. S Katarinom je razgovarao naš Davor Garić za IN magazin.

''Meni je ovo, od kad sam se profesionalno počela baviti, što znači negdje od treće ili četvrte godine faksa, ovo mi je najduži godišnji koji sam od tad imala. Ja se osjećam kao da su mi krila narasla, odmorila sam se baš dobrano, baš je bilo jedno raznoliko lijepo ljeto, vidjela sam sebi drage ljude, družila se puno, išla na neka mjesta na koja volim otići, išla na neka nova mjesta i stvarno me ovo ljeto preporodilo što bi se reklo'', govori Katarina Baban.



Katarinin godišnji odmor iz snova, našalila se slavna glumica, povremeno je uključivao i čašu vina pa se našalila na svoj račun: ''Ljeto zasad ide izvrsno - svaka druga objava s čašom!''



''Ali stvarno je tako ispalo. U jednom trenu gledam ovako... jer sam puno išla po nekakvim vinarijama i ispalo je da cijelo vrijeme imam čašu u rukama'', kaže.



Uz omiljena odredišta na našoj obali, uputila se i u Grčku.



''Otoci su im stvarno predivni, konkretno bila sam na Kreti, iduće ću godine ići na Siros. Jako se veselim ponovno vratit jer su ljudi gostoljubivi, vrijeme je toplo savršeno, bez ikakve kiše, i to mi je savršeno odgovaralo jer sam se iskreno kod nas ove godine malo smrznula, bila sam početak sedmog mjeseca, i nekako sam se iznenadila, cijelo vrijeme sam na plaži u hladu stalno nešto zaogrnuta ručnicima, pa s ovim, s onim...pa čovječe jel jedino meni zima ovdje, šta se događa...hahha...i more mi je bilo hladno i onda su svi govorili ''joj skuhat ćeš se tamo, tamo je uvijek prevruće''...Jedva sam čekala, cijelo vrijeme je bilo oko 33 stupnja, bilo je savršeno'', priča Katarina.

Zbog prirode posla ova je glumica i modna dizajnerica gotovo svakodnevno ispred kamera i fotoobjektiva u sređenom izdanju. Čovjek bi se grdno prevario kad bi pomislio da je kod kuće najčešće raščupana i u trenirci.''Trenerke stvarno ne nosim! Ja sam veliki protivnik trenirki jer mi je to rezervirano za teretanu, za trening ili nešto. Doma mi je uvijek ekstremno toplo tako da sam ja doma najčešće u nekakvim kućnim ogrtačima i laganijim odjevnim kombinacijama. U trenirci će me se stvarno jako rijetko vidjet. Haljine su nešto što najviše imam u ormaru, nosim ih i preko zime, jednostavno ih volim nositi, i baš se dobro u njima osjećam. Obučeš haljinu i već izgleda kao da si se ne znam kako sredio. Doslovno jedan odjevni predmet ti je potreban! Minuta i gotova!'', govori Katarina.Dizajnira ženstvene komade i najveća joj je pohvala kada se u njezinim kreacijama žene osjećaju moćno. Upravo su ženska energija i žensko društvo za nju najdraže okruženje.''To mi je užasno bitno! Od kad znam za sebe uvijek sam bila okružena pametnim, sposobnim, ambicioznim ženama, dragim i toplim. Mislim da je to jedan dio života bitan da se okružiš ljudima koji su kvalitetni, a volim bit okružena ženama i u poslovnom okruženju. Volim imati lijepu žensku energiju oko sebe i ovdje na snimanjima mi je baš drago jer se dogodio taj klik da nas je puno žena a sve se nekako slažemo. Evo baš prije par mjeseci smo bile otišle u hotel taj u Osijeku i svi su rekli ''Kako lijepo da ste se uspjele tako dogovorit!'' i sve smo bile sretne da se to stvarno uspjelo dogodit, da nije ostalo samo na nekakvoj grupi na whatsapp-u, budemo, moramo, trebamo, joj kako bi bilo super, nego se stvarno dogodilo i bilo nam je predivno'', govori Katarina.A kako bi sačuvala svoj unutarnji mir i spriječila burn out – naučila je reći NE.''Da u pravom smislu te riječi naučim odbijati zato što se osjećam da jednostavno nemam snage, volje, želje nešto odraditi. Baš sam u jednoj zanimljivoj fazi po tom pitanju da sam više počela sebe slušat da još više vjerujem intuiciji, jer sam uvijek joj vjerovala, i onako malo se opuštam da svemir odradi svoje'', govori Katarina.Katarinu ćemo uskoro ponovno gledati u ulozi Petre u seriji ''U dobru i zlu'' koja se na male ekrane vraća 9-og rujna.

