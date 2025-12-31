Baby Lasagna o godini punoj koncerata, publike i emocije: ''Supruga je moja doza objektivnosti''

Jedno od najdražih glazbenih imena Baby Lasagna, večeras će Splićane uvesti u novu 2026. Našem Hrvoju Kroli otkrio je kakvu energiju nosi na pozornici, po čemu će najviše pamtiti godinu na izmaku te kakva su njegova očekivanja u novoj godini.

Najuspješniji hrvatski eurovizijski predstavnik posljednjih godina i glazbenik koji je u kratkom roku postao simbol nove domaće scene, Baby Lasagna, adventsko vrijeme želi iskoristiti na najbolji mogući način.

''Inače uvijek volim provoditi vrijeme doma, a sada je kuća posebno udobna. Upališ lampice umjesto glavnog svjetla, svijeće. Sad je još veće opravdanje da ostanem doma, bez onog osjećaja krivnje da sjedim doma'', priznao je.

Godina na izmaku za njega je bila sve osim mirna. Koncerti, putovanja, Europa, Eurosong i tempo koji malo koga ne bi pregazio.

''Danas sam objavio neki mali recap na društvenim mrežama. I zaboravio sam koliko se toga dogodilo i da godina nije bila toliko mirna jer se ja ne osvrćem previše. Bili smo na turneji – 56, 57 koncerata u 40 gradova i dvadesetak zemalja. Eurosong opet. Bila je to vrlo plodna godina poslovno, ali i privatno predivna.''

Baby Lasagna - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Dok je profesionalno sve išlo ubrzanim tempom, privatno je, kaže, učio usporiti. Nakon mjeseci u kojima je, kako kaže bio razvučen na sto strana, shvatio je što mu je doista sidro.

''Održavanje svih tih odnosa. Obitelj. Roditelji. Prijatelji. Kad se sve smirilo, opet mogu biti dobar prijatelj, dobar sin i, nadam se, dobar suprug.''

Slava ne dolazi s uputama, a kada se dogodi naglo traži prilagodbu. Danas, priznaje, tek sad uči, gdje je njegovo mjesto u svemu tome.

Baby Lasagna - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Mislim da je sad došao period kad se onaj bezglavi, nemogući hype malo smirio. Sad je sve postalo normalno, kao i kod mojih kolega. Tek sad nalazim svoj put u svemu ovome, sve mi je novo, jer sve se brzo mijenja.''

Kad buka postane preglasna, vraća se onome tko ga najbolje poznaju – supruzi. Kaže, njezina iskrenost, drži ga na zemlji.

''Moja žena koja mi uvijek zna pomoći, reći i ne boji se reći nikakve opaske niti ništa. Ona mi je stup, ona mi je doza objektivnosti.''

A kada je riječ o publici, postoji jedno mjesto koje mu je posebno mjerilo – Split. Upravo će večeras tamo publiku uvesti u najluđu noć u godini.

''Znam da je Dalmacija jedna od jačih, ono, gdje su mi ljudi emotivniji. Kada dođemo tamo na koncert - uvijek je jače i sve. Jedino što ih može osporiti je bura.''

''Odlučio sam za ovu godinu dati sve što mogu jer nikad ne znaš kad će ovo stati, kad ću ja odustati. Možda sutra, možda nikada. Ako već radimo – radimo do kraja.''

Baby Lasagna - 4 Foto: DNEVNIK.hr

A 2026. već se nazire - nova glazba, novi izazovi, ali i jasnija granica između pozornice i doma.

''Želim biti još bolji prijatelj, sin i suprug. Fokusirati se više na to svoje. Europske turneje koje ćemo tek najaviti, Ujedinjeno Kraljevstvo također, naravno novi album, novi jezik, sve nešto novo radimo''

Najbrži uspon domaće scene donio mu je sve, ali ga je i naučio što vrijedi čuvati. Dok god ostaje iskren prema sebi i publici, Baby Lasagna ostaje ono što publika najviše prepoznaje, a to je - biti svoj.

Baby Lasagna Foto: In Magazin

