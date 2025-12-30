Gdje je danas Rio iz hit-serije? Hvali se golišavim fotkama, a životni preokreti obilježili su mu posljednje godine

Miguel Herrán proslavio se ulogom Rija u seriji ''Money Heist'', i dalje je aktivan u glumi, no njegov privatni život posljednjih godina prošao je kroz velike promjene.

Miguel Herrán, španjolski glumac kojeg je svjetska publika upoznala kao Rija u hit-seriji ''Money Heist'', posljednjih je godina prošao kroz niz velikih životnih promjena.

Početkom 2024. godine Herrán je dobio dijete s tadašnjom partnericom Celiom Pedraza, a dolazak kćerkice obilježio je jedno od najvažnijih razdoblja u njegovu privatnom životu.

Samo nekoliko mjeseci kasnije uslijedio je i težak trenutak – glumac je doživio nesreću s motociklom, zbog koje je morao prolaziti kroz oporavak, piše Hola. Iz bolnice se tada javio i pratiteljima na društvenim mrežama.

''Imao sam nesreću s motorom, bio sam sam, nisam vozio brzo i sve je završilo dobro! Operirali su mi desno rame i morat ću neko vrijeme mirovati i ne kretati se previše. Ali dobro sam'', napisao je tada.

Nakog toga, samo par mjeseci nakon rođenja kćerkice, španjolski mediji raspisli su se u njegovu prekidu veze s parternicom s kojom je dobio dijete. Par razloge prekida nikada nije javno komentirao.

Tijekom ove godine, Herrán se ponovno našao u središtu pažnje javnosti kada se pojavio na stadionu Roland Garros u Parizu, gdje je pratio povijesni meč između Carlosa Alcaraza i Alexandera Zvereva, pisao je Devinity.

Pogledaji ovo Celebrity Vlasnik najpoznatije zaštitarske tvrtke u Hrvatskoj dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom

Miguel je na meč stigao u društvu misteriozne plavuše, s kojom je tijekom dana bio vrlo blizak. Kamere su zabilježile nježne geste, dodire i poljubac, što je potaknulo nagađanja o novoj romansi. Identitet djevojke nikada nije potvrđen, a nije poznato ni jesu li i dalje zajedno.

Miguel Herrán Foto: Profimedia

Osim privatnih promjena, atraktivni 29-godišnja je i dalje je prisutan na glumačkoj sceni te se posljednjih godina pojavio u nekoliko novih projekata, uključujući kriminalističku seriju ''Bank Under Siege'', film ''Valle de sombras'', te film ''La tregua''.

Miguel Herrán Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...''

Herrán je vrlo aktivan na društvenim mrežama, gdje ga prati čak 10,6 milijuna pratitelja. Ondje često dijeli trenutke iz svakodnevice, a svoje pratitelje nerijetko počasti i golišavim fotografijama na kojima pokazuje svoju isklesanu figuru.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Endrina Muqaj se oglasila na Instagramu nakon pobjede u MasterChefu!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Najveseliji doček Nove godine: Bojan Jambrošić rasplesao mališane na Cvjetnom trgu

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje u obitelji naše kraljice diska! Zbog emotivne objave pljušte čestitke