Vlasnik najpoznatije zaštitarske tvrtke u Hrvatskoj dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom

Zlatko Marić i njegova supruga dočekali su prinovu, a poznati su i spol djeteta te ime.
Zlatko Marić, vlasnik najpoznatije zaštitarske tvrtke u Hrvatskoj, Sokol Marić, ima velik razlog za slavlje. Šezdesetpetogodišnji poduzetnik dobio je još jedno dijete, čime je obitelj postala bogatija za još jednog člana.
Sa svojom 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri, s kojom je u braku od lipnja prošle godine, Marić je dobio kćer.
Zlatko Marić - 3 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
''Dobio sam kćerkicu 29. studenog. Sreća i ljubav su neopisivi riječima. Ime joj je Vita Victoria'', potvrdio je za Večernji list.
Zlatko Marić - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Podsjetimo, Marić i Kolumbijka imali su čak dva vjenčanja prošle godine u lipnju. Prvo je bilo u Bogoti, odakle je Valentina, nakon čega su privatnim avionom letjeli na Turks i Caicos, gdje se održalo drugo.
Zlatko Marić - 5 Foto: Marko Todorov / CROPIX
Novopečeni supružnici su se i upoznali na Turksu i Caicosu, gdje Marić provodi veći dio godine jer tamo posjeduje kompleks vila, koje iznajmljuje.
Zlatko Marić - 2 Foto: Marko Todorov / CROPIX
Inače, Mariću je to drugi brak. Iz prvog braka ima dvojicu odraslih sinova.
