Tetovaže i torzo zbog kojeg je proglašen najseksi muškarcem uvijek zasjene njegov brak pun skandala

Adam Levine još je jednom dokazao zašto slovi kao jedan od najpoželjnijih glazbenika na svjetskoj sceni.
Glazbenik je uhvaćen u ležernom izdanju, bez majice, čime je u prvi plan došlo njegovo isklesano tijelo i impresivna kolekcija brojnih tetovaža koje prekrivaju gotovo cijeli torzo i ruke.
Adam Levine
Levine već godinama slovi kao jedan od najatraktivnijih glazbenika svjetske scene, a ove fotografije samo su još jednom potvrdile da itekako vodi računa o fizičkom izgledu. Njegovi definirani mišići, ali i prepoznatljive tetovaže s različitim motivima i simbolima, privukli su brojne poglede.
Adam Levine
I dok je poznat po bezvremenskim hitovima i energičnim nastupima, čini se kako Adam Levine jednako lako osvaja i izvan pozornice – svojim stilom, karizmom i besprijekornom formom.
Ipak, njegov privatan život pun je skandala.
Behati Prinsloo i Adam Levine
Naime, Levine je u braku s manekenkom Behati Prinsloo od 2014. godine. Zajedno imaju troje djece, ali njihov brak obilježile su Adamove nevjere.
Adam je s Behati započeo vezu 2012., no raskinuli su nakon dva mjeseca. Ubrzo su shvatili da je to bila pogreška, da ne mogu jedno bez drugoga i 2013. su iznenadili javnost viješću o zarukama. Posljednje dijete rodilo im se 2023. godine.
Vjenčali su se godinu dana kasnije, a prije toga se poznati zavodnik ispričao svojim bivšim curama koje je povrijedio. To je od njega tražila Prinsloo, s kojom je dobio kćeri Dusty i Gio te sina čije je ime još uvijek nepoznato javnosti.
Behati Prinsloo i Adam Levine
Par ne skriva da želi puno djece, a glazbenik je jednom otkrio da bi želio sedamnaestero djece. Njegova draga si je pak poželjela njih petero.
