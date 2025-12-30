Boksač ozlijeđen u prometnoj nesreći ima sinčića, a obilježio ga je i skandal sa suparnikom i suprugom

Dok ga javnost poznaje kao jednog od najjačih boksača svijeta, Anthony Joshua prije svega je otac kojem su ljubav i sin na prvom mjestu.

Britanski boksački prvak Anthony Joshua posljednjih je dana u središtu medijske pozornosti.

Naime, javnost je potresla vijest da je Joshua sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj su poginula dva njegova prijatelja.

Anthony Joshua - 2 Foto: Profimedia

Joshua je u Nigeriji boravio privatno, u posjetu obitelji, a sada, umjesto povratka treninzima i planiranja budućih borbi, boksač se suočava s najvećom tragedijom svog života. Više o njegovoj daljnjoj karijeri te nesreći čitajte OVDJE.

Unatoč slavi i uspjehu u ringu, Joshua privatni život drži podalje od reflektora. Prema pisanju US Weeklyja, boksač ima sina Josepha JJ Joshuu, koji je rođen 2015. godine, a djetetova majka je učiteljica plesa Nicole Osbourne. Njihov odnos nikada nije bio u potpunosti jasan javnosti jer, kako navodi časopis, Joshua nikada nije viđen u javnosti s majkom svog sina. Ipak, o očinstvu je više puta otvoreno govorio.

Anthony Joshua - 3 Foto: Profimedia

Anthony Joshua - 4 Foto: Profimedia

Magazin Hello Osbourne opisuje ju kao Joshuinu bivšu partnericu, a boksač je u intervjuu iz prosinca 2025. otkrio kako izgleda njegov odnos sa sinom.

''Siguran sam da zna tko sam, ali ja boks ne nosim kući. Ne razgovaramo o borbama, pričamo o matematici i smislu života'', rekao je Joshua.

Dodao je kako sinu pokušava prenijeti samopouzdanje, ali ne i teret vlastite karijere:

''Ne govorim mu o svojim mečevima ili treninzima. Da mu krenem objašnjavati kakav sam udarac bacio u dvorani, samo bi mi rekao: 'Šuti, tata.'''

Joshua je još 2018. godine u razgovoru za GQ naglasio koliko mu obitelj znači rekavši:

''Potrebna je cijela obitelj da bi se odgojio muškarac.''

Anthony Joshua - 7 Foto: Instagram

Anthony Joshua - 5 Foto: Instagram

U istom profilu otkriveno je i da njegova majka Yeta često preuzima brigu o unuku te da je mali JJ vrlo vezan za baku. Zanimljivo je i da Joshua ne želi da njegov sin krene njegovim stopama.

''Ne želim da se bavi boksom. To je pretežak i opasan sport. Ljudi vide samo glamur i pobjede, ali ne vide bol, modrice i borbu'', iskreno je rekao i dodao kako ne želi da se njegov sin cijeli život uspoređuje s njim.

Anthony Joshua - 1 Foto: Instagram

Anthony Joshua - 6 Foto: Profimedia

Kad je riječ o ljubavnom životu, Joshua je u intervjuu za BBC 2023. godine priznao da je imao djevojke i naglasio da upoznavanje doživljava vrlo jednostavno i prizemno.

Mediji su ga ove godine povezivali i s marokanskom manekenkom i influencericom Samiom Slimani, no Joshua takve navode nije komentirao.

Godine 2017. povezivalo ga se s manekenkom Bellom Hadid, a 2018. s radijskom voditeljicom Vick Hope.

Ipak, najviše se pamti skandal s boksačem Amirom Khanom. Naime, 2017. godine drama se rasplamsala kada je Khan na društvenim mrežama optužio Joshuu da ima aferu s njegovom suprugom Makhdoom.

U tvitu Khan je napisao: "Lol, napredovao sam u težinskim kategorijama lol. Vjeruj mi, nisam ljubomoran tip. Nema potrebe da mi šalješ slike muškaraca s kojima razgovaraš #Zgrožen."

Anthony Joshua - 1 Foto: Profimedia

Joshua je snažno porekao optužbe, a Amir se potom brzo predomislio. Khan je kasnije izrazio žaljenje zbog narušavanja prijateljstva s Joshuom pripisujući svoje postupke teškom razdoblju u svom životu.

Tijekom gostovanja u emisiji "The Overlap" Khan je priznao: ''Bio sam u novinama zbog ludih stvari. Petljao sam se sa ženama, opuštao se s ovom djevojkom, opuštao se s onom djevojkom. I sam sam prolazio kroz pomalo ludo razdoblje. Tada sam htio ostaviti svoju ženu.''

''Imao sam problem s Anthonyjem Joshuom zbog kojeg mi je jako žao jer sam ga na kraju dana stavio na vatrenu liniju bez razloga. Mislim, bio mi je prijatelj i od tada nikada nismo razgovarali. Dakle, i ja sam zbog toga izgubio dobrog prijatelja. Tip nije učinio ništa loše, a ja sam mu jednostavno nanio sve na srce. Ono što se dogodilo je da je moja žena – ja i ona nismo razgovarali – poslala poruku u kojoj je pisalo: 'Gledaj, toliko boraca mi šalje poruke.'"

Anthony Joshua - 6 Foto: Instagram

''I budući da mi je pokazala poruku Anthonyja Joshue u kojoj je pozdravlja ili nešto slično, izgubio sam kontrolu. Rekao sam: 'Tko je dovraga on da pozdravlja moju ženu.' Iako je bio u redu sa mnom. Možda je samo bio poštovan, sve što je bio je poštovan. Ništa se nikada nije dogodilo.''

