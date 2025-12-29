Kako izgleda unuk Rade Šerbedžije? Nedavno je proslavio važan životni trenutak

Lucija Šerbedžija objavila je fotografije sa sinom Sergejem povodom njegovog 18. rođendana.

Naš slavni glumački velikan Rade Šerbedžija tijekom svoje bogate karijere ostvario je niz uloga po kojima ga pamte diljem svijeta, a za neke od njih odlučio se i na nagovor svoje djece. Ipak, njegova najdraža uloga zasigurno je ona djeda svojih sedmero unučadi.

Troje unuka - Ivana, Pavla i Kalu – ima od sina Danila, a od kćeri Nine nedavno je dobio unuka Gorjana Danu. Vanja koja živi u Londonu, podarila mu je unuku Maru Lenku, a Lucija kćer Anastasiju i sina Sergeja. Upravo je Lucijin sin bio taj zbog kojeg je nedavno vladala posebna sreća u obitelji, jer je mladić napunio 18 godina.

Lucija i Rade Šerbedžija - 2 Foto: Dragan Matic / CROPIX

Lucija i Rade Šerbedžija - 3 Foto: Dragan Matic / CROPIX

Naša glumica objavila je tri fotografije kojima je proslavila veliki trenutak svog sina, te pritom nije krila ponos.

"Ovaj dečko najdivniji na svijetu je danas punoljetan! Uh, ponosna do svemira", napisala je Lucija u opisu kratke fotogalerije sina s gitarom i fotografijom iz djetinjstva, ispod kojih su se nizale čestitke.

Lucija Šerbedžija Foto: DNEVNIK.hr

Rade Šerbedžija Foto: Goran Mehkek/Cropix

Lucija je dobila Sergeja u braku s redateljem Filipom Gajićem, s kojim ima i kćer Anastaziju. Par se nakon višegodišnje veze vjenčao 2006., no nakon osam godina braka se razveo i ostao u odličnim odnosima.

"Dvadeset godina prije nego što smo se vjenčali bili smo dobri prijatelji i vjerojatno je to razlog zašto i danas možemo o svemu razgovarati. Volimo se i poštujemo", napisao je tada Gajić, koji je sreću pronašao pored 32 godine mlađe glumice Jane Milosavljević, s kojom ima sina Joakima.

