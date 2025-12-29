Zavela je mnoge moćnike, a njezina brutalna smrt obavijena je velom tajne

Ubojstvo glumice Christe Helm obavijeno je velom tajne gotovo 50 godina otkako je pronađena mrtva na svom kućnom pragu.

Holivudska povijest prepuna je tajnih tragičnih događaja od kojih neki nisu ni do danas riješeni. Ubojstvo Christe Helm gotovo pola stoljeća nakon što se dogodilo i dalje okupira maštu mnogih, koji su tome posvetili čak i kanale na YouTubeu.

Iako nikada nije ostvarila veliku glumačku karijeru, život Christe Helm – i osobito način na koji je umrla – i desetljećima kasnije potiče brojne teorije i nagađanja.

Christa Helm rođena je 1949. godine u Milwaukeeju, u saveznoj državi Wisconsin. Odrasla je u nestabilnim obiteljskim okolnostima, a već u ranoj dobi pokazivala je želju za bijegom iz skromnog okruženja. Kao mlada djevojka preselila se u Kaliforniju s ciljem da se probije u svijetu filma i glamura, sanjajući o uspjehu kakav su imale najveće holivudske zvijezde tog vremena.

Tijekom 1960-ih i ranih 1970-ih Christa Helm pojavljivala se u manjim filmskim i televizijskim ulogama. Glumila je u nekoliko niskobudžetnih filmova i epizodnim ulogama u TV-serijama, no nikada nije dočekala veliku priliku koja bi je lansirala među zvijezde. Unatoč tome, bila je dobro poznata u holivudskim krugovima – više po društvenom životu nego po profesionalnim uspjesima.

Christa je bila česta gošća ekskluzivnih zabava i klubova, a zbog svoje ljepote i karizme brzo je postala dio tadašnje "scene".

Upravo je njezin privatni život ono što je i danas predmet najvećeg interesa. Christa Helm bila je poznata po vezama s brojnim utjecajnim muškarcima iz svijeta filma, politike i biznisa. U svojim privatnim bilješkama, koje su kasnije djelomično dospjele u javnost, tvrdila je da je imala intimne odnose s poznatim glumcima, producentima i političarima poput Warrena Beattyja, Jacka Nicholsona, Micka Jaggera, Joea Namatha, Johnnyja Riversa, a neki su je povezivali i s iranskim šahom.

Navodno je planirala napisati knjigu u kojoj bi razotkrila mračne tajne hollywoodske elite, uključujući navodne afere, ovisnosti i zlostavljanja. Upravo su te tvrdnje kasnije postale ključan element teorija vezanih uz njezinu smrt.

Dana 12. veljače 1977. pronađena je brutalno ubijena ispred svog kućnog praga. Njezin ubojica izbo ju je 22 puta i udario tupim predmetom, a čak i dok je bespomoćno ležala u lokvi krvi, napad se nastavio. Tijelo je bilo položeno na lijevoj strani, s rukom stisnutom između butina i ključevima ispod tijela, a njezina torbica, u kojoj se nalazio čuveni dnevnik sa svim tajnama je nestala.

"Nema šanse da ubojica nije poznavao Christu", izjavio je novinar i podcaster Jamie Duvall, koji istražuje njezin slučaj već desetljeće. "Ovo nije bila obična pljačka. Neko ju je želio poniziti, unakaziti, uništiti njezinu ljepotu."

Policija je tvrdila da je Christa ubijena jer je "znala previše o nekim važnim ljudima", a kao mogući motiv spominjale su se i ucjene zbog dnevnika. Glumica je u to vrijeme radila na memoarima, ali su transkripti baš te noći ukradeni iz stana njene prijateljice.

"Netko iz policije mi je tada rekao da postoji mogućnost da je dnevnik nestao iz ucjene, da su ga uzeli oni kojima se nalazila na listi", ispričao je Duvall, dodavši kako su policajci njezinu smrt povezivali sa sličnim slučajem, ubojstva Sala Minea, koje se na istom području dogodilo godinu dana ranije. Međutim, Lionel Ray Williams, dostavljač pizze koji je kasnije osuđen za Mineovo ubojstvo, nikad nije ispitan u Christinom slučaju.

Dodatnu konfuziju izazvalo je i ubojstvo jedne prostitutke, koja je izbodena i obezglavljena iste noći kad je ubijena Christa Helm. Iako nije bilo dokaza o njihovom poznanstvu, policija je u početku povezivala ova dva slučaja, no kao i s Christinim slučajem, ni ovaj drugi nije zaključen.

Tek 2006. policija je ponovno otvorila njezin slučaj i uz pomoć suvremene forenzike ispod Christinih noktiju je otkrila DNK nepoznate žene. Zbog toga neki su sumnjičili i njezinu tadašnju ljubavnicu Paty Collins, koja je poslije Christine smrti nestala, te nije poznato je li ju policija ikad ispitivala.

Pod povećalom je bio i narko diler Rudy Mazzella, koji je navodno priznao ubojstvo, a preminuo je prije otvaranja slučaja. Među Duvallovim osumnjičenicima je i David Stein, nekada poznat kao "drugi najveći makro u New Yorku", koji je, prema tvrdnjama, dovodio žene bogatim klijentima. On vjeruje kako je Christa za njega radila kao eskort dama, prikupljajući informacije koje su kasnije korištene za ucjenjivanje.

Postoje i teorije koje povezuju njezinu smrt s tadašnjom kulturom droga, noćnog života i opasnih poznanstava, dok dio istraživača smatra da istina leži negdje između – u kombinaciji osobnih odnosa, straha i moći.

U cijelom ovom slučaju odgovore najduže čeka njezina kći Nicole Clements, koja je tek trebala proslaviti deseti rođendan kada je ostala bez majke.

"Smatram da je svaki publicitet koji pomaže iznijeti informacije u nadi da će se pronaći odgovori vrijedan svih negativnih posljedica. Jednostavno ostajem fokusirana na cilj – pronaći pravdu za nju", ispričala je Clements, kojoj je majka obećala da će doći po nju u Wisconsin kada bude navršila deset godina i odvesti je u Hollywood. Međutim, njezina misteriozna smrt sa samo 27 godina zaustavio je svaku nadu.

