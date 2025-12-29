Severina kupila vilu iz snova! Pogledajte novi, luksuzni dom pjevačice, cijena je bila paprena

Severina je na društvenim mrežama otkrila veliku vijest da je to posljednji Božić u njezinu stanu.

Severina je za blagdane, koje je proslavila sa svojim najbližima, na Instagramu otkrila veliku vijest.

Naime, otkrila je da je ovo bio posljednji Božić koji je provela u svom stanu u Zagrebu.

''Posljednji Božić u ovom predivnom stanu čiji zidovi pamte Uskrse, Božiće, rođendane, veselja, smija, tuge i žalosti. Te zidove krase najljepše priče pričane upravo za ovim stolom. I okruženi ljudima pred kojima možeš biti svoj i njihov, svakako njihov prijatelj i oni moji. U bilo koje doba dana i noći sreća je i Božić svaki dan znajući da nisi nikad sam. Moja želja je da imate i stvorite sebi krug ljudi koji vas vole, poštuju i podržavaju. To ja imam i na tome sam vječno zahvalna...'' napisala je.

Kako piše 24sata, Severina se seli u novi dom na zagrebačkim Šestinama, koji ima gotovo 400 kvadrata. Vila je smještena na mirnoj lokaciji, s uređenom okućnicom površine 1700 kvadrata i spektakularnim pogledom na Medvednicu. Isti medij navodi kako se vila prodavala za 1,5 milijuna eura.

U opisu objekta navedeno je da je stambeni dio vile podijeljen na dvije cjeline.

''Prizemlje dvosoban stan 80 kvadrata koji se sastoji od boravka s kuhinjom i blagovaonicom, spavaće sobe, kupaonice, ostave i toaleta. Dvoetažan stan 310 kvadrata koji se sastoji od velikog dnevnog boravka s terasom, kuhinje s odvojenim prostorom za blagovanje iz kojih se izlazi na drugu terasu i u vrt, ostave, vinoteke, spavaće sobe s garderobom i kupaonicom, toaleta, te na drugoj etaži dvije spavaće sobe koje imaju izlaz u vrt i kupaonice'', navedeno je u opisu objekta.

