Mnogi se i danas čude kad saznaju s koliko godina je snimila veliki božićni hit!

Brenda Lee imala je samo 13 godina kada je snimila pjesmu "Rockin' Around the Christmas Tree".

Svaki put kad u prosincu u shopping centru, na radiju, televiziji ili TikToku zasvira "Rockin’ Around the Christmas Tree", negdje na svijetu netko zapleše, nasmije se ili se prisjeti djetinjstva. A sve to zahvaljujući tada 13-godišnjoj djevojčici spremnoj promijeniti zvuk Božića.

Brenda Lee, poznata kao Little Miss Dynamite, i danas, više od šest desetljeća kasnije, ostaje kraljica božićnih hitova, bok uz bok Mariah Carey, a mnogi ljubitelji glazbe se iznenade da je bila tek na početku tinejdžerskih godina.

Brenda Lee rođena je 11. prosinca 1944. u skromnoj obitelji u Atlanti. Odrastanje bez oca i borba majke da prehrani djecu ostavili su trag, ali i stvorili odlučnost koja će Brendu lansirati među zvijezde.

Iako visoka samo 145 cm, Brenda je imala glas koji je punio dvorane, slamajući stereotipe i osvajajući radijske valove.

Brenda Lee - 3 Foto: Afp

Brenda Lee - 1 Foto: Profimedia

Brenda Lee - 6 Foto: Profimedia

U dobi od 10 godina već je bila profesionalna pjevačica. S 12 je potpisala ugovor. A s 13 postala je legenda.

Godina je 1958. Studio je okićen lampicama i borom kako bi se tinejdžerica Brenda osjećala blagdanski, iako je vani bio srpanj. Johnny Marks, autor brojnih božićnih klasika , poput "Rudolph the Red-Nosed Reindeer", bio je uvjeren da samo mlađahna Brenda može otpjevati njegov novi božićni rock’n’roll hit. I bio je u pravu.

Brenda Lee - 5 Foto: Profimedia

Brenda je u samo jednom pokušaju snimila pjesmu koja će postati njezin najveći hit, iako je u svojoj karijeri prodala preko 100 milijuna primjeraka svojih albuma. Međutim, "Rockin’ Around the Christmas Tree" prvih godina prošla je nezapaženo sve do 1960. kada je eksplodirala nije eksplodirala.

Danas je neizostavna u božićnom repertoaru svih generacija i jedna od najstreamanijih blagdanskih pjesama u povijesti. U prosincu 2023. Brenda je postala najstarija umjetnica ikada koja je zauzela broj jedan na listi Billboard Hot 100, 65 godina nakon snimanja pjesme, u jednom trenutku nadmašivši kraljicu božićnih razdoblja "All I Want For Christmas is You" Mariah Carey.

Brenda Lee - 3 Foto: Profimedia

Brenda Lee - 1 Foto: Afp

Kad nije na pozornici, Brenda je najsretnija bila u svojoj najvažnijoj životnoj ulozi — ulozi supruge i majke. Udala se s 18 godina za Ronnieja Shackelforda, s kojim je u braku i danas, više od 60 godina kasnije, te imaju dvije kćeri. Za razliku od mnogih zvijezda, Brenda je ostala prizemljena, a njezin privatni život nikada nije bio prepun skandala.

Tijekom svoje karijere prodala je preko 100 milijuna ploča, imala niz hitova, osvojila svijet prije Beatlesa i Elvisa na mnogim tržištima te je uvrštena u čak tri glazbene kuće slavnih.

Brenda Lee - 4 Foto: Afp

Brenda Lee - 2 Foto: Afp

Brenda danas živi mirnim životom u Nashvilleu. Povremeno se pojavljuje na božićnim specijalima, daje intervjue i rado govori o čudu koje ju je pratilo od mladosti. Svake godine, u prosincu, kada njezina pjesma ponovno zasja, Brenda kaže da osjeća isto ono uzbuđenje kao i prije 65 godina. Jer Božić nije samo glazba — nego i uspomene koje ona nosi.

