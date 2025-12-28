Pogledajte što su navijači Liverpoola napravili za udovicu poginulog nogometaša

Rute Cardoso, udovica Dioga Jote, doživjela je iznimno emotivan povratak na Anfield, gdje je zajedno sa sinovima svjedočila dirljivoj počasti navijača Liverpoola.

Udovica Dioga Jote, nogometaša tragično preminulog u prometnoj nesreći, Rute Cardoso, bila je na stadionu za Liverpoolovu pobjedu 2:1 u Premier ligi protiv Wolverhampton Wanderersa.

Prisustvovala je subotnjoj poslijepodnevnoj utakmici protiv Wolverhampton Wanderersa na Anfieldu zajedno s njihovom djecom.

Prije početka utakmice dječaci Dinis i Duarte su izašli na teren uz kapetana Liverpoola Virgila van Dijka i vratara Wolvesa Joséa Sáa u ganutljivom trenutku, dok su se dva premierligaška kluba za koja je Jota nastupao susrela prvi put nakon njegove smrti.

Njegova udovica Rute, koju je oženio samo dva tjedna prije kobne prometne nesreće, pratila je sve s tribina. Publika je odgovorila snažno emotivnom izvedbom pjesme ''You’ll Never Walk Alone''.

Van Dijk je potom poveo Dinisa i Duartea prema Kopu i s njima malo zaigrao loptom, dok su navijači pljeskali. Ranije su se navijači Wolvesa okupili kod Jotinog memorijala ispred Anfielda, gdje su ostavljeni brojni počasti u njegovu čast.

Klub je podijelio dirljiv video Jotine djece tijekom njihovih maskotskih dužnosti, koji je uključivao i snimke na kojima Van Dijk prije utakmice grli Rute. Nakon susreta, Jotina udovica podijelila je emotivne fotografije njihove djece na Instagramu.

''Od srca, hvala klubu i svim navijačima na ljubavi, poštovanju i podršci koju ste pokazali tijekom ovog nevjerojatno teškog razdoblja. Vaše poruke i geste značile su više nego što riječi mogu opisati.''

Vjerni navijači Anfielda i dalje odaju počast Joti kroz dirljiv ritual – pjevaju njegovo ime u 20. minuti svake utakmice, u čast njegova broja na dresu, koji je klub trajno umirovio u sjećanje na igrača. Podrška je preplavila i komentare ispod njezine objave na Instagramu, ispunjene emotivnim porukama obitelji.

''Bilo vas je predivno vidjeti danas na Anfieldu, nadam se da smo vas učinili ponosnima. Diogo je sigurno odozgo gledao svoje sinove kako trče Anfieldom i smiješio se'', ''Nadam se da znate koliko vas volimo i da nikada nećete hodati sami'', ''Bog vas blagoslovio i vašu obitelj. Uvijek ćemo ga voljeti. YNWA'', poslali su joj poruke podrške.

Diogo Jota, jedan od ključnih igrača Liverpoola i portugalske reprezentacije, preminuo je iznenada u prometnoj nesreći, dok je bio na putovanju u domovini. Vijest je šokirala nogometni svijet, budući da je Jota slovio kao jedan od najtalentiranijih napadača svoje generacije, s besprijekornim osjećajem za gol i nevjerojatnom požrtvovnošću na terenu.

Njegov brat André Silva, koji je nastupao za reprezentaciju Portugala i ostvario zavidnu karijeru u klubovima diljem Europe, poginuo je u istoj nesreći.

