Teški posljednji dani Brigitte Bardot: Borila se sa zdravljem i morala demantirati vlastitu smrt

Iza legende francuskog filma i simbola jedne epohe, posljednji mjeseci života Brigitte Bardot bili su daleko od glamura koji ju je proslavio.

Kraj 2025. godine obilježila je smrt filmske ikone prošlog stoljeća, Brigitte Bardot.

Više o njenom odlasku čitajte OVDJE.

Brigitte Bardot (Foto: AFP) Foto: afp

Brigitte Bardot (Foto: AFP) Foto: afp

Završno razdoblje njezina života bilo je iznimno zahtjevno. Slavna glumica posljednje je tjedne provela boreći se s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama, uz višestruke boravke u privatnim medicinskim ustanovama. Početkom listopada vratila se u svoju rezidenciju u Saint-Tropezu nakon zahvata koji je opisan kao manji, no priroda bolesti nikada nije službeno razjašnjena. Zbog daljnjeg pogoršanja zdravstvenog stanja ponovno je smještena u privatnu kliniku Saint-Jean u Toulonu.

Brigitte Bardot - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Legendarni hrvatski rukometaš s predivnom suprugom bio na Thompsonovom koncertu u Areni!

Prije otprilike mjesec dana Bardot se našla u neugodnoj situaciji kada je morala javno opovrgnuti lažne tvrdnje o vlastitoj smrti, koje je proširio jedan francuski influencer.

Brigitte Bardot - 2 Foto: Profimedia

Tada se oglasila riječima: "Ne znam tko je idiot koji je lansirao ovu laž o mojoj smrti, ali dobro sam i nemam namjeru tako lako otići".

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Problemi s disanjem nisu joj bili nepoznati ni ranije. Tijekom srpnja 2023. godine, u jeku ekstremnih ljetnih temperatura koje su zahvatile Saint-Tropez, liječnici hitne pomoći intervenirali su u njezinu domu. Njezin suprug Bernard d’Ormale tom je prilikom izjavio: "Oko 9 ujutro Brigitte je imala problema s disanjem… nije izgubila svijest, ali bilo je ozbiljnije nego inače. U tim godinama jednostavno ne može više podnositi ovakve vrućine."

U dokumentarnom filmu "Bardot", koji je prikazan ove godine, glumica je prvi put otvoreno progovorila o dubokoj osobnoj borbi koju je godinama skrivala od javnosti. Otkrila je da se čak i u razdoblju najveće slave suočavala s teškom depresijom.

Brigitte Bardot - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Napustila je MasterChef tik do finala: ''Svaki krug je bio nova lekcija''

"Uzimala sam si život, a spasilo me čudo", priznala je bez ulaženja u pojedinosti. Dodala je i da je osjećaj tuge nikada nije u potpunosti napustio: "Svako jutro se probudim, i tužna sam."

Tijekom cijelog života isticala je kako je smisao i mir nalazila u brizi za životinje i aktivnoj borbi za njihovu zaštitu. Jednom je prilikom naglasila: "Nije mi važno hoće li se ljudi mene sjećati. Ono što želim jest da se sjećaju poštovanja koje dugujemo životinjama. Što sam starija, to se više bojim ljudi. Više sam životinja nego čovjek."

Brigitte Bardot (Foto: AFP) Foto: afp

Pogledaji ovo Celebrity Na koncertu u Areni bila sva Thompsonova djeca, posebno je istaknuo jednog sina

Osim zdravstvenih problema, posljednje razdoblje obilježili su i bolni osobni gubici. Na samom početku godine oprostila se od dugogodišnjeg prijatelja Christiana Brincourta, kao i od bivšeg supruga Jacquesa Charriera, s kojim ima sina Nicolasa. U životu se udavala četiri puta, a javno je priznala brojne afere. Više čitajte OVDJE.

Snimila je više od 40 uloga, a najpoznatijih se prisjetite OVDJE.

Životnu priču Brigitte Bardot koja je bila ikona prošlog stoljeća čitajte OVDJE.

Galerija 8 8 8 8 8

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pripijeno izdanje pjevačice Colonije bilo je glavni zašto su se svi za njom okretali u centru metropole!