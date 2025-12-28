Napustila je MasterChef tik do finala: ''Svaki krug je bio nova lekcija''

Nakon što je napustila MasterChef tik pred finale, Renata Burić osvrnula se na svoje natjecateljsko iskustvo, emocije koje su je pratile pri izlasku iz showa te lekcije koje nosi dalje. U razgovoru govori o vlastitom rastu, odnosima među kandidatima i planovima za budućnost, ističući važnost autentičnosti i kuhanja iz srca.

Ispadanje iz MasterChefa tik pred finale za Renatu Burić bio je snažan trenutak, ali i onaj koji je donio jasnoću i mir. Govoreći o prvim emocijama nakon izlaska iz natjecanja, kaže:

''Iskreno, mješavina ponosa i mira. Naravno da je bilo emocija, ali prva misao mi je bila da sam dala sve sto sam u tom trenutku mogla. Doći tako blizu finala potvrda je da sam rasla i kao kuharica i kao osoba''.

Cijeli svoj put kroz MasterChef opisuje kao intenzivno iskustvo koje ju je neprestano tjeralo izvan zone komfora:

''Kao intenzivno, zahtjevno i iskreno. Od prvog dana do kraja stalno sam bila izvan zone komfora, ali upravo me to najviše oblikovalo. Svaki krug bio je nova lekcija''.

O eliminacijskom izazovu i vlastitom nastupu u tom trenutku kaže:

Renata Burić, MasterChef - 1 Foto: Nova TV

Renata Burić, MasterChef - 2 Foto: Nova TV

''U tom trenutku dala sam maksimum koji sam imala. S odmakom se uvijek vidi prostor za drugačije odluke, ali ne žalim jer sam postupila po svom osjećaju i znanju u tom trenutku''.

Na pitanje što iz natjecanja nosi kao poseban izvor ponosa, ističe:

''One trenutke kad sam ostala vjerna sebi i svom stilu, čak i kad je bilo rizično. Kad znaš da kuhaš iskreno, to je osjećaj koji se pamti''.

Renata Burić, MasterChef - 3 Foto: Nova TV

Govoreći o jelima koja su najbolje predstavila njezin kuharski identitet, dodaje:

''Da, jela u kojima sam spajala tradiciju s modernim pristupom. Tamo se najviše vidi tko sam i kako razmišljam o hrani''.

Komentare i savjete žirija tijekom cijelog natjecanja doživjela je kao važan dio procesa učenja:

''Komentari žirija su bili iznimno vrijedni. Naučila sam slušati, filtrirati i primijeniti ono što mi pomaže u rastu, a to je velika vještina za svakog kuhara''.

O ulozi pojedinih članova žirija kaže:

Renata Burić, MasterChef - 4 Foto: Nova TV

Svaki član žirija dao mi je drugačiju perspektivu. Kroz njihove komentare jasnije sam vidjela gdje su moje prednosti i na čemu trebam još raditi''.

Atmosferu među kandidatima u samoj završnici natjecanja opisuje ovako:

''Napeta, ali korektna. Svi su svjesni koliko su daleko stigli i koliko je u igri, ali istovremeno postoji međusobno poštovanje''.

Posebno su joj značili odnosi u kojima je mogla ostati svoja:

''S onima s kojima sam mogla biti svoja bez natjecanja izvan kuhinje. U takvom okruženju to je posebno važno''.

Oprotaj šnakon ispadanja pamti po snažnim emocijama:

''Emotivan, ali lijep. Puno zagrljaja i riječi podrške. Takvi trenuci pokažu koliko su veze koje se stvore stvarne''.

Renata Burić, MasterChef - 5 Foto: Nova TV

Renata Burić, MasterChef - 6 Foto: Nova TV

MasterChef joj je, osim kuharskog znanja, donio i važne osobne uvide:

''Samopouzdanje, disciplinu i jasniju sliku o tome tko sam i kamo želim ići. To je iskustvo koje nadilazi kuhinju. Natjecanje je završilo, ali moj put tek počinje''.

Govoreći o budućnosti, jasno ističe:

''Vidim se u kuhanju, ali na svoj način. Ovo iskustvo mi je otvorilo više mogućnosti i dalo slobodu da biram smjer koji mi najviše odgovara''.

O tome kako bi voljela da je publika pamti, kaže:

Renata Burić, MasterChef - 9 Foto: Nova TV

''Da sam bila iskrena, dosljedna sebi i da sam kuhala srcem, bez glume''.

Za kraj, ima poruku za sve koji razmišljaju o prijavi u MasterChef:

''Da dodu spremni učiti, raditi i slušati ali i ostati svoji. Ovo nije samo natjecanje, nego ozbiljna škola'', zaključila je Renata.

