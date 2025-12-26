Njezino MasterChef putovanje bilo je sve samo ne jednostavno: ''Slova su mi bježala, teško se bilo koncentrirati''

Barbara Grubišić u MasterChef donijela autentičnost, hrabrost i osobnu borbu koju nije skrivala. Iako je njezin put u showu završio prije finala, iza sebe ostavlja snažan dojam, vrijedne lekcije i jasne planove za budućnost.

Barbarino MasterChef putovanje započelo je s velikim uzbuđenjem i pozitivnom tremom. Prvi dan audicije za nju je bio odličan – sve joj je bilo novo, uzbudljivo i ispunjeno snažnim emocijama. Ipak, u show je ušla bez konkretnih priprema i bez jasne slike što je sve čeka.

''Prvi dan audicije je bio odličan, super je to sve bilo, jako je bilo uzbudljivo, jako sam bila ushićena. Bilo je i teško jer se nisam pripremila niti znala što točno mogu očekivati, nisam znala da postoji zlatna kartica u MasterCheFu i da te ona čuva. Tako da puno stvari nisam znala kad sam ušla u show“, iskreno priznaje.

Upravo su joj prvi tjedni natjecanja bili i najteži. Prva dva do tri tjedna nije se najbolje snalazila u načinu razmišljanja i pristupu kuhanju koji je žiri tražio od kandidata. Sve joj je bilo novo i zahtjevno, no s vremenom je počela vjerovati u sebe.

''Prvi tjedan mi je bio najteži, odnosno mogu reći dva-tri, jer se nisam baš dobro snalazila po onome što je žiri tražio od nas. Nisam znala tako razmišljati, tako da je bilo jako izazovno, ali dan po dan sam nekako sve više vjerovala u sebe i vratila to svoje samopouzdanje i onda je bilo sve bolje i bolje.“

Barbara naglašava kako u MasterChef nije ušla s ambicijom pobjede, već s osobnim ciljem – da vidi koliko daleko može stići i da sama sebi dokaže da može izdržati pritisak, posebno uz izazove s kojima se inače nosi.

''Ja nisam ušla u MasterChef da pobijedim, nego da probam dogurati što dalje i da sebe izazovem s obzirom na moju disleksiju i disgrafiju. Mislim da sam se dobro izborila sa svim problemima koje sam imala. Tako da, eto, do kraja je bilo napeto, nije bilo lako, ali ponosna sam na sebe i dokle sam dogurala''.

Tijekom natjecanja, jedan od najvećih izazova za nju bili su stres testovi, osobito oni koji su uključivali čitanje recepata pod pritiskom.

''Tijekom natjecanja najizazovnije mi je bilo čitat neke recepte u stres testu, zato što zbog disleksije bi mi se isključio jednostavno, nije bilo lako uopće nešto pročitati jer su mi slova bježala, teško se bilo koncentrirati, tako da te stvari su meni bile najizazovnije. Najgore kad ti se mozak isključi i jednostavno tu nema pomoći, radiš na nekom autopilotu, moliš Boga da završiš i da budeš bar malo uspješan u tome.“

Posljednji dani u MasterChefu za Barbaru su bili posebno teški i emocionalno iscrpljujući. Niz okolnosti dodatno ju je poljuljao, ali unatoč svemu smatra da je dala sve od sebe.

''Posljednja tri kuhanja bila su mi poprilično teška. U jednom sam izgubila karticu imuniteta, što sam smatrala nepravednom odlukom žirija, a onda su idući dan došli naši voljeni, tako da tu sam isto bila emocionalno jako poljuljana. S obzirom na situaciju, mislim da sam dala svoj maksimum.“

Kada se osvrne na cijelo iskustvo, iza sebe ostavlja mnogo trenutaka na koje je iznimno ponosna. Posebno mjesto u njezinim uspomenama zauzima već sama audicija.

''Pa moja audicija samim time što sam se prijavila, došla na tu audiciju i prošla je… Također, osvajanje platinaste kartice uz komentare da sam drukčija, posebna i tako to – to mi je bilo super uvijek. I obrana kartice, isto tako, bila sam jako ponosna što sam protiv Otta i Endrine se tu borila i uspjela sam se izboriti i biti bolja od njih, tako da definitivno sam najponosnija na ta tri kuhanja''.

Veliku ulogu u njezinom razvoju imali su i savjeti žirija, koje je doživljavala kao vrijedne lekcije.

''Ipak su to tri profesionalna kuhara koji svoj posao znaju jako dobro. Bilo koji savjet žirija je dobro došao i naravno da su mi pomogli da se razvijem kao kuharica i osoba''.

Iako ne izdvaja samo jedno jelo, Barbara ističe da je ponosna na sve što je napravila, s obzirom na ograničeno vrijeme, pritisak i okolnosti.

''Zapravo, ponosna sam na sva svoja jela, s obzirom na ograničeno vrijeme kuhanja i sve što se događalo da uspijevala to sve napraviti. Bila sam uvijek ili zlatna sredina ili među najboljim tanjurima i osvojila dva puta tu platinastu karticu, pa mislim da imam puno stvari na koje mogu biti ponosna i sretna zbog sebe''.

Kako se natjecanje bližilo kraju, odnosi među kandidatima su se produbili i postali topliji.

''Jako smo se svi zbližili, nije više bilo čuvanja informacija za sebe i tako postaneš kao jedna mala obitelj. Vidjeli su kandidati da ako sačuvaju nešto za sebe, ništa im to ne pomaže u životu, jer je dobro dijeliti znanje u bilo kojem smislu, to ti se vrati kroz život. Bili su jako lijepi ti trenuci između nas''.

Posebno se povezala s Ana-Marijom, s kojom se odmah prepoznala, ali i s Markom, koji joj je bio velika podrška.

''Tijekom showa sam se najviše povezala sa Ana-Marijom… našle smo se po srcu. Što se tiče muškaraca, izdvojila bih Marka… On mi je bio najiskrenija i najpozitivnija osoba u kući… bio mi je onako brat po duši''.

Oproštaji su joj, priznaje, uvijek najteže padali.

''Oproštaji su bili uvijek najgadniji, uvijek jako teški, emocionalni i definitivno najviše me pogodila Ana-Marijino i Markovo ispadanje''.

Nakon izlaska iz MasterChefa, Barbaru čekaju veliki planovi i ostvarenje dugogodišnjih ideja – otvaranje frizersko-kozmetičkog salona u Zagrebu, uz spajanje beauty i kulinarskog koncepta, s brunchevima, kavama, čajevima i domaćim slasticama.

MasterChef iskustvo snažno je utjecalo i na njezino samopouzdanje, kako u kuhinji, tako i izvan nje, a suočavanje s kamerama pomoglo joj je da prevlada strah od javnog nastupa.

Za kraj, svima koji razmišljaju o prijavi u MasterChef poručuje da se odvaže i pokušaju, ali i da se dobro pripreme, jer je to iskustvo koje mijenja, gradi i ostavlja trag.