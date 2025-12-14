Mark Ettinger o najizazovnijim trenucima u MasterChefu: ''Nisam htio biti prenametljiv!''

Njegovo sudjelovanje u MasterChefu publika je pamtila po britkom humoru, nekonvencionalnim usporedbama i opuštenom pristupu natjecanju. Iza zabavne fasade krilo se intenzivno iskustvo koje je donijelo i osobni i kulinarski rast, ali i jasniju sliku onoga što želi nakon izlaska iz najpoznatije televizijske kuhinje.

Putovanje Marka Ettingera u MasterChefu bilo je sve samo ne linearno — od početnog uzbuđenja do emotivnog oproštaja, uz puno humora, autoironije i iskrenih trenutaka. Na samom početku natjecanje je doživio na sebi svojstven način, slikovito i precizno:

"MasterChef je kao da si u veš mašini. Na početku je to bilo lagano pretpranje, a onda kasnije krene centrifuga. Svaki ciklus si sve više i više zgužvan, a pranje od žirija nikad ne staje. Jedino što bi onda mašina trebala imati negdje rupu jer svako malo izleti neka majica, što je okej, dok god nije moja najdraža majica jer nju sam nabavio u trgovini koja više ne radi jer je vlasnik sve izgubio na kocki."

Osim kuhanja, natjecanje mu je donijelo i niz svakodnevnih izazova na koje se nije lako naviknuti.

"Ustajanje bez mobitela ili alarma. Pranje veša s jednom mašinom na 20 ljudi. Organizacija vremena i posla u kuhinji. Smišljanje prezentacije jela koja zvuči dovoljno ozbiljno, ali ne pretenciozno."

Unatoč stresu, bilo je trenutaka koji su ostali posebno urezani u pamćenje — onih zbog kojih se sav trud isplatio.

Mark Ettinger, MasterChef - 2 Foto: Nova TV

Mark Ettinger, MasterChef - 1 Foto: Nova TV

"Kada sam dobio priliku napraviti obrnutu sferifikaciju, razvalio i pritom izmislio riječ ‘velikomudan’."

Kroz tjedne provedene u kuhinji primijetio je i vlastiti napredak, osobito u načinu razmišljanja o hrani.

"Naučio sam te neke osnove razmišljanja o hrani i tanjurima. Znam da se nekome možda ne da slušati po stoti put o tome kako jelo ima balans kiseline, slatkoće i kremoznosti, ali to stvarno jesu korisne okvirne smjernice koje su mi pomogle kod spajanja okusa."

Komentari žirija bili su sastavni dio tog procesa, iako ih nije uvijek bilo lako dekodirati.

"Ja sam siguran da me Goran pokušao usmjeriti nekako sa svojim analogijama, ali meni je to sve bilo pre kriptično da to iskoristim."

Mark Ettinger, MasterChef - 3 Foto: Nova TV

Kako se natjecanje približavalo kraju, mijenjala se i atmosfera među kandidatima.

"Koliko god da su svi bili dragi i zabavni, 20 ljudi je opet 20 ljudi, tako da što nas je bilo manje to je bilo mirnije, ali onda je gotovo postalo premirno i pretiho u nekim trenutcima."

Posebne veze ipak su se stvorile, i to na pomalo tajanstven način.

"Sa svima onima koje sam pozvao u svoj tajni ured u MasterChef vili, oni koji su bili znaju (smijeh)."

Kada je riječ o napretku drugih, dvoje kandidata posebno mu je zapelo za oko.

"Ako bas pričamo o napretku onda Renata i Kruno."

Mark Ettinger, MasterChef Foto: Nova TV

Mark Ettinger, MasterChef - 1 Foto: Nova TV

Timski izazovi za njega su bili najzahtjevniji dio showa.

"Gastrodueli su meni osobno najizazovniji dio Masterchefa. Nisam htio biti prenametljiv i zbog toga sam se rijetko uspio izboriti za svoje ideje i onda bi zaglavio s provođenjem tuđe ideje, a to je puno teže za izvesti. Jedini koji su mi se povjerili s mojom idejom su bili Selma i Damjan kad su bili vođe."

Trenutak ispadanja doživio je s mješavinom olakšanja i tuge.

"Bio sam sretan što je natjecanje gotovo, ali tužan što se moram pozdraviti sa svima bar na neko vrijeme. Ali najteže mi je bilo oprostiti se od svog tajnog ureda."

Mark Ettinger, MasterChef - 10 Foto: Nova TV

S odmakom, priznaje da u eliminacijskoj kuhinji nije bio na svom maksimumu.

"Moj zadnji stres-test je bio koma. To jutro sam se jako teško ustao i nisam se osjećao motivirano. Naravno da sam se donekle potrudio, ali imao sam predosjećaj da je to moje zadnje kuhanje."

Odluku žirija doživio je kao poštenu i očekivanu.

"Znao sam točno što ne valja na mom tanjuru, ništa nije bilo iznenadno i ovako je jedino bilo pošteno."

Mark Ettinger, MasterChef - 9 Foto: Nova TV

MasterChef mu je otvorio i nove gastronomske horizonte, osobito zahvaljujući gostujućim chefovima.

"U tom nekom gastronomskom smislu me možda najviše inspirirao gostujući kuhar Dino Šeparović. On mi je pokazao tu ideju da se od lokalnih namirnica može napraviti svjetsko jelo."

Planovi za budućnost već su jasni i vezani uz Hrvatsku.

"Želim se baviti proizvodnjom hrane na Lošinju. Hrvatska ima sve od mora do šuma, polja, krša, makije i planina i ja sam odlučio iskoristiti to što imamo počevši od mora."

Mark Ettinger, MasterChef - 8 Foto: Nova TV

Mark Ettinger, MasterChef - 10 Foto: Nova TV

Natjecanje mu je dodatno učvrstilo kulinarsku filozofiju.

"Kroz ovo natjecanje sam shvatio da najbolji restorani prate tradiciju na moderan način i za to su potrebne inovacija i kvalitetne namirnice. Ja želim popuniti jednu nišu koja očito u Hrvatskoj fali."

Za kraj, imao je i jasnu poruku publici — onu koja najbolje opisuje njegov pristup showu.

Mark Ettinger, MasterChef - 5 Foto: Nova TV

"Dosta ljudi možda ima dojam da sam generalno neozbiljna osoba, no ja se samo ne volim natjecati. Za mene je MasterChef prvenstveno zabavna emisija, pa natjecateljski segment ne doživljavam toliko ozbiljno i intenzivno, kao što je recimo prikazano u seriji The Bear, već je meni važniji zabavni segment emisije."

