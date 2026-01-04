Društvene mreže opsjednute su detaljem Madurova uhićenja, ne prestaju se širiti fotomontaže!

Nedugo nakon uhićenja venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, društvene mreže su preplavile fotomontaže.
Iako je 2026. tek krenula, svijet je iznenadila vijest o američkoj intervenciji u Venecueli u sklopu koje je predsjednik Nicolas Maduro izvučen iz kreveta, uhićen i transferiran u New Yorku. I dok dio iseljenih Venecuelanaca slavi, diljem SAD-a održavaju se prosvjedi zbog još jedne intervencije za koju američki predsjednik nije zatražio dozvolu Kongresa.
Nakon uhićenja objavljena je fotografija Madura dok ga prevoze brodom USS Iwo Jima u SAD. Na toj fotografiji Maduro je imao zavezane oči, protuzvučne slušalice i lisice na rukama u kojoima je održao i bocu vode, te je bio odjeven u Nikeovu trenirku što je izazvalo podsmijehe na društvenim mrežama.
Nicolas Maduro - 4 Foto: Profimedia
U pitanju je Nike Tech Fleece, čiji gornji dio se na Nikeovoj stranici može naći za oko 120 dolara, dok se cijena donjeg dijela vrti oko 100 dolara, a uz carine cijena bi mogla proći i ukupno 300 dolara.
Maduro feeling like Ben Affleck today😂 pic.twitter.com/4UWLiPj2Na— Ross Patterson (@StJamesStJames) January 3, 2026
Meme of the day. #Maduro #Venezuela #Nike pic.twitter.com/sVaQD70wWp— Harry Berries (@MrHarryBerries) January 3, 2026
La verdadera imagen de Nicolás maduro en estos momentos pic.twitter.com/0bcb2uykkq— LEGIÓN ENDOGENA (@ElOpositorFinal) January 3, 2026
Na platformi X mnogi su komentirali i pravili fotomontaže Madura, pa se može naći i jedna takva u kojoj su namontirali Madura do boka na fotografiju Bena Afflecka kako puši ispred ulaza u kuću. Neki su objavljivali cijene Nikeove trenirke, dok je pretraživanje pojma "Nike Tech" ostvarilo strelovit porast satima nakon uhićenja.
here is a video of the nicolas maduro capture 😂 #madurocaptured #meme pic.twitter.com/zG3QeKD2CJ— Trip McN33ly (@Trip_McN33ly) January 3, 2026
Nicolas Maduro - 2 Foto: Profimedia
Nicolas Maduro - 1 Foto: Profimedia
Usprkos tome što se u ovome brzo našao humor, situacija je daleko ozbiljnija, na što upozoravaju i politički analitičari putem društvenih mreža.
