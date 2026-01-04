Znate li da Melania Trump ima brata? Godinama je bio obiteljska tajna

Osim sestre Ines, Melania Trump ima i brata Denisa Cigelnjaka, koji je pet godina stariji od nje.

Slovenka Melania Trump ovih dana će obilježiti godinu dana otkako je ponovno postala Prva dama, a u lipnju će biti 20 godina otkako je postala američka državljanka. Od djetinjstva bliska je sa sestrom Ines, koja joj je bila i vjenčana kuma na vjenčanju 2005. godine.

Međutim, mnogi ne znaju kako 55-godišnja Melania ima i starijeg brata, s kojim nikad nije snimljena.

Denis Cigelnjak - 3 Foto: Profimedia

Denis Cigelnjak - 1 Foto: Profimedia

Njegovo ime je Denis Cigelnjak, rođen je 1965. i živi u slovenskom gradu Hrastniku. Njegova majka Marija Cigelnjak ostala je trudna s Viktorom Knavsom, Melanijim ocem te je ostala razočarana kada je zatražio da pobaci nakon što mu je otkrila da čeka dijete.

Denis Cigelnjak - 2 Foto: Profimedia

"Moja majka se nije složila, željela me zadržati. Ona nije željela ništa od njega jer je bila jako razočarana raspadom njihove veze", ispričao je 60-godišnji Cigelnjak za Planet.si, dodavši kako ju je njegova baka pokušala nagovoriti da od Knavsa zatraži alimentaciju. "Otac moje majke bio je taj koji me uzdržavao 18 godina jer je moj vlastiti otac stalno zaboravljao plaćati, čak i kada bi ga sud na to podsjetio."

Melania Trump - 2 Foto: Profimedia

Novinarka koja je prva otkrila da Melania Trump ima polubrata s kojim nije u kontaktu, pronašla je sudske dokumente koji bilježe pravnu bitku između Knavsa i bivše djevojke Marije Cigelnjak, koja je ostala trudna sa sinom. Knavs je osporavao očinstvo te tužio Cigelnjak na sudu, a na kraju je krvni test utvrdio da je on otac.

Melania Trump - 3 Foto: Profimedia

Melania Trump - 4 Foto: Profimedia

Čak je i sama Melania pokušala zanijekati postojanje Cigelnjaka, no kasnije je promijenila priču pokušavši prebaciti krivicu na novinarku GQ-a, kazavši kako ju nije razumjela. Nedugo poslije objave njezine priče u magazinu, Trump je pokušala posijati sumnju u članak putem društvenih mreža.

Melania Trump - 1 Foto: Profimedia

Melania Trump - 5 Foto: Profimedia

"U ovom članku ima brojnih netočnosti, uključujući određene izjave o mojoj obitelji i tvrdnje o osobnim stvarima", napisala je tada na Facebooku.

Unatoč tome što nikad nisu razgovarali, Cigelnjak, koji s partnericom ima kćer, poručio je kako bi volio s ocem i sestrama izaći na piće ili pizzu ukoliko mu se pruži prilika.

