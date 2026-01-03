Video je obišao internet! Pogledajte što su Prija i suprug Filip napravili usred njezina koncerta

Aleksandra Prijović uvela je publiku u Beogradu u Novu godinu, a jedan trenutak s koncerta sada se širi društvenim mrežama.

Aleksandra Prijović na Staru godinu nastupila je na Zagrebačkom velesajmu, a svega nekoliko sati kasnije uputila se u Beograd, gdje je publiku spektakularnim nastupom uvela u Novu godinu.

Nizala je svoje hitove, no jedan trenutak s beogradskog koncerta sada se posebno izdvaja i širi društvenim mrežama.

Aleksandra Prijović - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Tijekom izvedbe pjesme ''Što ću čuda učiniti'' Dragane Mirković, Aleksandra prišla suprugu Filipu Živojinoviću, čučnula kraj njega, a on ju je najprije pomilovao po licu, a zatim snažno zagrlio.

Taj trenutak izazvao je brojne emotivne reakcije na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Celebrity Shrvana glumačka legenda prvi put se oglasila nakon tragične smrti kćeri

''To se zove ljubav, ''Prekrasan prizor, svaka čast'', ''Samo se volite'', ''Predivan par'', ''Živjela ljubav'', ''Bravo'', dio je komentara s društvenih mreža.

Aleksandra Prijović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Galerija 26 26 26 26 26

Inače, Prija i Filip imaju dvoje djece - kćerkicu Ariju i sina Aleksandra, a o njihovom braku pjevačica se raspričala i ekskluzivno za naš IN magazin.

Više pogledajte u prilogu OVDJE.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda brat Alena Vitasovića? U javnosti je snimljen samo jednom

Prizore sa popodnevnog dočeka u Zagrebu pogledajte OVDJE.

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 9 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Zimska čarolija Franke i Ćorluke: Mjesto daleko od Lijepe naše ima posebno značenje za nju

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sve više nalikuju! Princeza Charlotte svojim stajlingom podsjetila na mladost Kate Middleton

Pogledaji ovo Celebrity Vruća izdanja usred zime! Nasljednice Kardashianki utegnule se u sićušne i tijesne kreacije