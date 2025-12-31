Kakvo zagrijavanje za najluđu noć! Prija se vratila u Zagreb i napravila raspašoj na popodnevnom dočeku

Vjerna publika jedva je dočekala povratak Aleksandre Prijović u Zagreb. Energija, emocije i hitovi obilježili su popodnevni nastup koji je bio savršena uvertira u najluđu noć.

Zagreb je u popodnevnim satima doslovno gorio od energije – a za to je bila zaslužna Aleksandra Prijović koja je na dnevnom dočeku Nove godine u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, s početkom u 14 sati, priredila pravi mali spektakl.

Atmosfera je bila na vrhuncu od prve pjesme – osmijesi, mobiteli u zraku i euforija koja se širila velesajmom.

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 19 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 21 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

"Dobar dan, dragi moji. Hvala vam što ste došli da zajedno ispratimo 2025. i zagrijemo se za Novu godinu. Lijepe uspomene vežu me uz Zagreb, u kojem sam imala šest predivnih koncerata u Areni. Veselim se što sam opet s vama, posebno jer je riječ o nastupu koji je drukčiji i donosi nešto novo", poručila je Aleksandra publici.

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 18 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 6 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 16 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Njezina vjerna publika, koja je jedva dočekla njezin povratak na scenu, pjevala je u glas te plesala uz taktove poznatih im pjesama.

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 23 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 20 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 17 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 7 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 9 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Pažnju je, naravno, privukla i njezina kombinacija – elegantna, ali upečatljiva haljina sa zebra uzorkom savršeno je pratila scenski nastup.

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 11 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 3 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Visoki rep, besprijekoran make-up i snažan vokal upotpunili su dojam pravog spektakla.

Popodnevni doček pretvorio se u pravu ludnicu, a Prija još jednom je dokazala da gdje god se pojavi – zabava je zagarantirana.

"Želim vam najljepšu 2026. godinu, punu zdravlja i radosti, i da ste sretni svakoga dana", poručila je Prijović na kraju nastupa.

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 14 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 15 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 12 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 4 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Prija je nedavno prvom obiteljskom fotkom s kćerkicom otkrila prekrasan detalj iz privatnog života. Više o tome pisali smo OVDJE.

