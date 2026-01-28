Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju

Prisjećamo se glazbenika Dalibora Bruna, koji je obilježio desetljeća domaće glazbene scene. Bio je jedna od najvećih hrvatskih i regionalnih zvijezda. Karijeru je započeo u svojoj rodnoj Rijeci kao član grupe Uragani, a sa samo 19 godina prikljčio se legendarnoj Korni grupi. Krajem šezdestih odlučio se za solo karijeru te je od tada snimio niz pjesama koje se i danas rado slušaju. "Jedna žena plava", "Nisi ti više crno vino", "Svi su znali da smo ljubovali" i mnoge druge. Svoj posljednji televizijski nastup imao je upravo u novogodišnjem programu na Novoj TV.

Dalibor Brun. Ime koje je desetljećima na domaćoj glazbenoj sceni kao simbol snažnog, prepoznatljivog vokala i neizbrisivog glazbenog naslijeđa. Rođen je 19.rujna 1949. u Rijeci, gradu koji je oblikovao njegov glazbeni put i ljubav prema umjetnosti - put koji je danas tiho završen, ali čiji će glas i pjesme nastaviti živjeti u vremenu koji tek dolazi.



''Ja sam inače nastupao za ovako neke svoje poznate prijatelje, ali malo sam zasićen više s tim, to je čitavih 25/30 godina, malo mi je teško više. Publici se moraš smijat stalno. Ako se ne smiješ, dođeš namrgođen, slabe volje, to nije...a to više ne mogu postići'', govorio je.

Iako je često govorio u pošalicama, njegove riječi nikad nisu bile prazne. U njima se pred kraj osjećao umor, ali i mir čovjeka koji je dao sve i znao kada je vrijeme stati.

Bio je poznat po temperamentu, snažnom karakteru i iskrenosti koja nije uvijek bila laka, ali je bila njegova. Živio je brzo, glasno i strastveno, noseći teret slave jednako hrabro kao i vlastite slabosti. I upravo zato, njegov put nije bio savršen, ali je bio stvaran.

Supruga Jagoda bila je uz njega više od pedeset godina - u tišini doma, izvan estrade, u životu koji nije tražio publiku. U svijetu koji je često bio buran, ona je bila konstanta, i to ne kao dio priče, već kao njezin temelj. A na pitanje koja je tajna dugog i sretnog braka, odgovarao je u svojem stilu:

Uz more je pronalazio ritam koji nije tražio ništa zauzvrat. Ribolov, njegova davna ljubav, vraćao ga je jednostavnosti, strpljenju, tišini i miru. Ondje je vrijeme usporavalo, a on nalazio ono što mu je s godinama najviše značilo.



''A ja sam nekad bio poznati ribar, ali sa obale, na špare i ove sitne.... I sad ako to uspije, to je gotovo'', govorio je.

Dalibor Brun živio je život bez zadrške, iskreno, intenzivno i po svom. Imao je glas koji se nije mogao zamijeniti i put koji se nije ponavljao. Danas, kada je tišina glasnija nego ikad, ostaje ono najvažnije- vječni hitovi i pjesme koje žive.

