Koliko Beckhamova snaha dobije mjesečno džeparca od oca milijardera?

Dok Beckhamovi sinu Brooklynu žele financijsku neovisnost, obitelj Peltz navodno Nicole daje milijun dolara mjesečno.

Dok je prezime Beckham globalno prepoznatljivo, iza imena Nelsona Peltza krije se tiha financijska moć koja daleko nadmašuje onu Beckhamovih.

Američki milijarder vrijedan je oko 1,6 milijardi dolara, dok se zajedničko bogatstvo Davida i Victorije procjenjuje na približno 680 milijuna dolara.

U podcastu The Rest Is Entertainment, novinarka Marina Hyde dala je uvid u financijsku dinamiku između dviju obitelji.

"Koliko čujem, Beckhamovi daju Brooklynu puno novca, ali ne neki ludi iznos. Oni donekle imaju taj san da će on stati na vlastite noge i postati neovisan," komentirala je.

David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram

S druge strane, pravila kod obitelji Peltz znatno su drukčija.

"Možda bi Nelson Peltz to demantirao, ali čujem da im je rekao: 'Svojoj kćeri dajem džeparac od milijun dolara mjesečno'," dodala je Hyde, zaključivši: "Jedina stvar koju Beckhamovi nisu očekivali jest da će njihova djeca biti ona koja moraju potpisivati predbračne ugovore. Mislili su da će biti obrnuto."

Nelson Peltz, Claudia Heffner Peltz i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia

Nicola Peltz Beckham - 5 Foto: TikTok Screenshot

Još prošle godine pojavili su se napisi da David i Victoria nisu oduševljeni financijskom ovisnošću svog sina o obitelji njegove supruge Nicole, ali i njegovim životom u Los Angelesu. Brooklyn s Nicole živi u luksuznoj vili vrijednoj 11 milijuna funti, no prema navodima izvora, upravo je ona glavna vlasnica te nekretnine.

Vila Nicole i Brooklyna Beckhama - 1 Foto: Profimedia

Vila Nicole i Brooklyna Beckhama - 2 Foto: Profimedia

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 6 Foto: Afp

U razgovoru za The Sun u lipnju 2025., izvor blizak obitelji otkrio je:

"Novac je, kako kažu, korijen svakog zla. U slučaju Beckhamovih protiv Peltzovih, to se pokazalo prilično kompliciranim. David i Victoria su dvoje djece iz radničke klase koji su uspjeli. Kad je došlo do kupnje kuće, naravno da nisu htjeli samo tako predati sinu milijune – kakvu bi to poruku poslalo?"

Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: TikTok Screenshot

S druge strane, Nelson Peltz nije štedio kad je u pitanju sreća njegove kćeri. Godine 2022. potrošio je oko 3,5 milijuna dolara na svadbu, čime je jasno dao do znanja da Brooklyna u potpunosti prihvaća kao dio obitelji.

