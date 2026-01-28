Poznato je kada se omiljena ekipa Nove Tv opet vraća na male ekrane!

Ljubitelji domaćih serija ove će nedjelje ponovno doći na svoje uz nove epizode popularnih televizijskih naslova.

Pred gledateljima Nove TV je vikend ispunjen domaćim televizijskim hitovima. U nedjelju, 1. veljače, na male ekrane stižu nove epizode omiljenih serija ''Kumovi'' i ''U dobru i zlu'', koje donose obilje napetih situacija, snažnih emocija i neočekivanih životnih preokreta.

Glumica Daria Lorenci Flatz, koja utjelovljuje Jadranku u Kumovima, ususret novim epizodama otkriva: ''Vinko i ja ulazimo u nove izazove našeg odnosa. Pred mojim likom su situacije koje će iz nje izvući ono najintenzivnije i najstrastvenije. Bit će vrlo sočno i napeto, a gledatelji će Jadranku vidjeti u jednom sasvim drugom izdanju.''

Pred dobro poznatim likovima nalaze se emotivni lomovi i odluke koje neće biti moguće izbjeći, dok će dolazak novih lica dodatno uzdrmati ionako napetu svakodnevicu. Hoće li se Martin ponovno kandidirati za načelnika i hoće li Macani uspjeti zataškati aferu hotela, gledatelji će doznati u novoj epizodi već ove nedjelje.

Iste večeri, nakon Kumova, vraća se i dramska hit-serija ''U dobru i zlu''!

Nakon što je Crni izbacio Veljkovu obitelj iz njihova doma, napetosti kulminiraju brutalnim obračunom čije će posljedice tek postati vidljive. Iako će neka pitanja napokon dobiti odgovore, otvorit će se nove sumnje i novi problemi. Glumica Katarina Baban, koja utjelovljuje Petru Majdak, najavljuje: ''Možda mi bude drago što majka ide, a možda ne. To je kompleksan odnos od samog početka koji će se dodatno zakomplicirati. Baš kad pomisli da se život malo smirio, Petrina mama se vraća i unosi novi nemir.'' Nakon nasilnog sukoba Veljko završava u bolnici, a njegova sudbina visi o niti, dok se Damjan suočava s bolnom istinom o svojoj ljubavi, a Joco shvaća da bi Crni mogao ostati nekažnjen te traži pomoć kako bi ga jednom zauvijek zaustavili.

Nove epizode omiljenih domaćih serija, ne propustite od ove nedjelje na Novoj TV!

